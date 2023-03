Uheldig tendens fortsætter ved omstridt busgrav

AALBORG:Den var på manges læber i starten af året, da Nordjyske som de første kunne konstatere, at et tocifret antal biler var kørt i busgraven på den nyåbnede Kastetvej.

Dengang lød meldingen fra projektchefen for Plusbus, Niels Bresemann, at den nye busgrav var noget, bilisterne lige skulle vende sig til, for skiltningen var i orden, og kommunen kunne i øvrigt ikke gøre mere for at markere de nye færdselsregler i området.

Efter den store medieomtale, som busgraven sidenhen fik, har der da også været forholdsvist stille i Facebook-grupperne Busgraven på Kastetvej og Hullet På Kastetvej, hvor man har kunnet følge med i dokumentationen af uheldige bilister.

Lige indtil starten af denne måned.

Nu er et nyt, men dog velkendt billede begyndt at tegne sig, for ifølge Facebook-gruppen Hullet På Kastetvej har der alene i de første uger af marts været fire tilfælde, hvor bilister er kørt i.

Tendensen med flere uheldige "busgravofre" nikker Morten Lisberg, der er administrator af Facebook-gruppen Busgraven på Kastetvej og nabo til busgraven, genkendende til.

- Ofte sker det i forbindelse med AaB-kampe, konstaterer han og understreger, at han altså synes, man nu bør gøre noget.

- Det kan godt være, der er nok skilte, men måske kunne det hjælpe, hvis man sætter ekstra belysning op, foreslår han.

Netop nu er busgraven ved at blive undersøgt for, om man bør gøre noget. I februar kunne Nordjyske fortælle, at der fra by- og landskabsudvalget var stillet krav om, forvaltningen igen skulle se på busgraven.

Kastetvej åbnede kort inden jul sidste år, hvor den første bil kørte i busgraven 21. december.