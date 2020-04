Uhyggelig sigtelse mod tre mænd: Holdt mand fanget og hældte kogende vand i ansigtet på ham

AALBORG:Tre mænd blev onsdag varetægtsfængslet i en uhyggelig sag om frihedsberøvelse og grov vold.

De tre mænd - på henholdsvis 44, 26 og 18 år - er sigtet for at have holdt en anden mand fanget i flere døgn på en adresse i Aalborg og udsat ham for grov vold.

Det fortæller anklager Louise Watson, Nordjyllands Politi.

Ifølge sigtelsen skulle mændene blandt andet have slået den anden mand med genstande og hældt kogende vand i ansigtet på ham.

Det er meget sparsomt med oplysninger i sagen, da grundlovsforhøret mod de tre mænd i Retten i Aalborg blev holdt for lukkede døre, og det derfor kun er sigtelsen, der er tilgængelig for offentligheden.

Det er således uvist, hvad de tre anholdt forklarede i grundlovsforhøret, hvad motivet har været, om de tre sigtede og offeret kendte hinanden.

De tre mænd nægtede sig dog skyldige i sigtelserne mod dem.

De blev varetægtsfængslet i fire uger.