Uhyggeligt fænomen i nattelivet: Forgiftet med heste-bedøvelse

AALBORG:- Du kunne være skyld i min lille datter ikke så hendes mor igen. Må skam og skyldfølelse fylde dit liv, resten af dine dage.

Sådan skrev 31-årige Michelle Kristensen på Facebook få dage efter, at hun i maj sidste år var blevet udskrevet fra sygehuset.

Fredag 6. maj skulle have været en festlig aften for den unge mor, men endte som et mareridt.

Hun blev nemlig udsat for det fænomen, der i de seneste år har været et stort problem i det aalborgensiske natteliv: Drugging - at nogen sniger narko i andres drinks.

Nordjyske har tidligere skrevet en lang række artikler om problemet, og nu sætter også TV2 Echo fokus på det.

Tv-stationen har talt med flere end 50 unge, der alle har oplevet at blive narko-forgiftet i den aalborgensiske partygade.

En af dem er Michelle Kristensen, der i programmet ”Drugged i nattelivet” fortæller om sin skræmmende oplevelse.

Sammen med veninder spiste hun på restaurant, og bagefter tog nogle af dem på klub i Jomfru Ane Gade.

Her blev hun budt på en drink - en espresso martini - af nogle fyre.

Formentlig var den drink forgiftet med narko - i hvert fald fik Michelle det dårligt i løbet af kort tid. Hun fortæller til TV2, at hun mistede kontrollen over sig selv, og kun kan huske, at hun forlader natklubben.

Da hun kommer til enden af Jomfru Ane Gade kollapser hun. En ambulance bliver tilkaldt, men inden den ankommer har en af hendes venner allerede kørt hende på sygehuset.

Her ligger hun nærmest bevidstsløs indtil lørdag eftermiddag, hvor hun kort vågner op og får sagt hej til sine bekymrede forældre.

Hun sover endnu et døgn, inden hun søndag eftermiddag blev udskrevet.

Lægen vurderede, at hun var blevet forgiftet af en høj dosis af stoffet ketamin.

Det bruges lovligt til bedøvelse af heste, men er også udbredt i nattelivet på grund af stoffets euforiserende virkning.

- Da jeg vågnede sagde sygeplejersken til mig, at det var godt jeg vågnede, og at jeg var mig selv, fordi det kunne have gået begge veje, fortæller Michelle Frederiksen i programmet.

Samme natklub

TV2 Echo har også talt med flere andre, der er blevet udsat for drugging.

Flere end 30 unge har fortalt TV2, at det er sket på den samme natklub - nemlig Club Stygge, der ligger i Vesterå i hjertet af Aalborg.

I den endnu ikke tilgængelige episode to af programmet sender TV2 en såkaldt muldvarp med skjult kamera ind på Club Stygge.

Natklubben har tidligere været under anklage af unge, der har ment, at de er blevet drugged på stedet. Blandt andet i Nordjyske. Det er dog på det kraftigste blevet afvist af stedets ejer, Mark Benzon.

Han har afvist at medvirke i dokumentaren, som han vurderer har til hensigt at skabe sensation og dæmonisere natklubben.

Ifølge en pressemeddelelse, som Club Stygge tirsdag sendte til Nordjyske, er der siden 2018 kun registreret seks anmeldelser med narkorelation af forhold på natklubben.

- Seks narkoanmeldelser er selvfølgelig i den bedste af alle verdner seks for mange - også på hele fem år. Men på ingen måde værre, end hvad beværtninger også kæmper med andre steder i Aalborg. Tværtimod. På Stygge har vi en klar skriftlig personalepolitik, der indskærper alle ansattes pligt til at stoppe narkotikabrug og så vidt muligt reagere også blot på mistanke. Hver aften har vi minimum fire sikkerhedsvagter, flere end de fleste steder i byen, der bl.a. håndhæver dette punkt og helst stopper evt. narkotrafik allerede ved indgangsdøren, siger Mark Benzon i pressemeddelelsen.

Han har ikke yderligere kommentarer til programmet, der kan ses på TV2 Play.