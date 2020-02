Ukendte årsager skyld i solouheld ved tunnelen: Mand kørt på hospitalet

En mand har mandag formiddag været involveret i et solouheld på E45 lige nord for Limfjordstunnelen.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen, kommer manden kørende i sydgående retning.

- Han mister tilsyneladende herredømmet over bilen, skrider ud og rammer midterrabatten, siger Karsten Kristensen til Nordjyske.

Uheldet er så voldsomt, at stumper fra bilen ryger over i modsatte vejbane og politi og Vejdirektoratet var i en kort periode nødt til at spærre spor i begge retninger.

Mandens tilstand er ukendt, men han er kørt til Aalborg Universitetshospital med ambulance.