Ukrainsk lastbilchauffør dømt for vanvidskørsel, men vognmand beholder sin lastbil

SVENSTRUP:En 51-årig ukrainsk lastbilchauffør er blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel, udvisning af landet i fire år og har fået frakendt sit kørekort i tre år for at have kørt lastbil med en promille på hele 2,66.

Det oplyser anklager Morten Sønderby.

Når man har en promille over 2,00 så er det vanvidskørsel, og så kan køretøjet blive konfiskeret - uanset hvem der ejer det.

Så da lastbilchaufføren 30. november omkring klokken 17.30 pløjede hen over rundkørslen på Hobrovej, hvor man kører på motorvejen ved Svenstrup, og ramte en anden bil, blev lastbilen også beslaglagt af politiet med det samme.

Dermed så det ud til, at den polske vognmand, som den 51-årige chauffør kørte for, måtte vinke farvel til en af sine lastbiler.

Men der var godt nyt for vognmanden, efter tirsdagens retssag. Retten i Aalborg mente nemlig ikke, at der var grundlag for at konfiskere lastbilen, fortæller Morten Sønderby.

For indgribende over for vognmand

For selvom de nye regler om vanvidskørsel i færdselsloven som udgangspunkt lægger op til et krav om, at køretøjet skal konfiskeres, når promillen er over 2,00, så er der undtagelser, hvis det er en anden end ejeren, der kører køretøjet.

Her skal retten kigge på, om det er for indgribende over for ejeren. Det hedder i loven at: "...skal konfiskation ske, medmindre konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person."

Og det mente Retten i Aalborg at det var over for den polske vognmand.

Retten lagde vægt på to ting: At vognmanden ikke kunne vide, at chaufføren ville køre spirituskørsel, og at vognmandens mulighed for at få erstatning fra chaufføren efterfølgende, hvis lastbilen blev konfiskeret, var ikke eksisterende.

Dermed læner Retten i Aalborg sig op af en kendelse om beslaglæggelse, som Vestre Landsret afsagde i oktober i en anden sag, der næsten er identisk med sagen fra Svenstrup. Her kom landsretten frem til, at der ikke var grundlag for at opretholde politiets beslaglæggelse af lastbilen af de samme grund.