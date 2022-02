Ukuelige Dennis klar til seks timer i helvede: I finalen til Årets Kok for tredje gang

Da han for anden gang i træk missede finalen til Årets Kok var det slut.

- Det var en traumatiserende oplevelse at få så store smæk til mine første konkurrencer. Jeg lovede mig selv, at jeg aldrig mere skulle prøve at blive Årets Kok. Jeg var ikke godt nok forberedt, var halvt tilstede og blev kørt ud på et sidespor, siger Dennis Boe Carlsen om sine første deltagelser ved Årets Kok, der virkelig splittede ham ad.

Han har et flot cv som køkkenchef på både Bryghuset Vendia, Restaurant Bühlmann, Brøndums Hotel og Huset Havs. I dag er han tilbage på Scheelsminde og Restaurant Bühlmann som morgenmads- og frokost-kok, hvor han får tid til at nørde og træne op til konkurrencen.

Da han gik på kokkeskole, var det andre, der deltog i elevkonkurrencerne, så han havde ingen træning, da han tilmeldte sig og deltog til semifinalen 2011 og siden i 2012.

Dennis Boe Carlsen stiller igen op til Årets Kok og er i finalen. Foto: Henrik Louis

Nummer 3

Men efter fem år spøgte konkurrenceelementet stadig. Han var blevet køkkenchef og havde lært struktur.

- Jeg var mentalt klar til opgaven i 17' og havde min energi og kreativitet tilbage igen. Jeg fik hjælp af Kenneth Toft-Hansen, der på daværende tidspunkt havde deltaget ved Bocuse d'Or og var skarp på konkurrencedisciplinen, siger Dennis Boe Carlsen.

Han endte med at vinde forret og dessert til Årets Kok i 2017 men missede fuldstændig en kompliceret hovedret, så han endte på en tredjeplads i finalen.

Han sagde dengang til NORDJYSKE.

- Det er jo seks timer i helvede.

Dennis Boe Carlsen søger inspiration alle steder fra. Her er det hans egen køkkenchef på Restaurant Bühlmann, Christian Nurup. Foto: Henrik Louis

Nummer 5

I 2018 blev det til en femteplads i finalen.

- Jeg havde bare for meget mellem ørerne dengang, siger han.

Så blev han gift, han fik et barn, og så var der corona.

Men i efteråret kunne man igen indsende sin menu til Årets Kok, og her var han med i semifinalen, hvor han kom gennem nåleøjet i et felt af dygtige danske kokke.

- Danmark hører jo hjemme i den absolutte superliga, når det kommer til service og gastronomien. Det er ikke en position, som vi må tage for givet, og konkurrencer som Årets Kok og Årets Tjener er med til at dyrke de allermest lysende talenter, branchen har at byde på, siger Jannick Nytoft, der er HORESTAs adm. direktør.

Mens Dennis Boe Carlsen nu er blevet 32 år, så er han klar til at give de unge talenter kamp til stregen.

- Jeg er blevet ældre og mere moden og har fået en del mere overskud, nu hvor jeg bare arbejder som kok. Jeg har til de seneste konkurrencer haft forskellige assistenter, og vi har været gode til at flytte hinandens grænser. Jeg lærer nye ting hver gang, og jeg har ændret udtrykket i min mad, siger han.

Samarbejdet mellem Dennis Boe Carlsen og hans assistent er også en del af bedømmelsen, lige som råvare- og energiforbrug. Foto: Henrik Louis

Assistenten hedder Niclas Vejrum Uhler, og han komplimenterer Dennis Boe Carlsens ofte salte og smagstunge mad.

- Niklas' mad har et mere sart udtryk, så vi trækker hinanden i hver sin retning på den gode måde, siger han.

Han har dog én vigtig erfaring, han gerne vil give videre efter alle hans mislykkede deltagelser.

- Jeg har lært, at man ikke skal tage chancer og for alt i verden undgå at gå i panik. Ham der holder hovedet koldt, han vinder, siger Dennis Boe Carlsen.

Og hos HORESTA glæder de sig også til finalen.

- Deltagerne har udvist et højt niveau af faglighed og en evne til at innovere, der er i særklasse. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har nogle utrolig spændende finaler i vente, siger HORESTAs adm. direktør.

Årets Kok- og Årets Tjener-konkurrencerne er arrangeret af HORESTA og 3F. Finalen finder sted den 27. marts under fødevaremessen Foodexpo i MCH Messecenter Herning. Vinderne af konkurrencerne får hver 40.000 kr.

Hvis man har lyst til at smage Dennis Boe Carlsens mad, så kan man smage hans trænings-menuer den 5. og 8. marts ved at kontakte nadia@scheelsminde.dk og melde sig til.