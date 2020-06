Ulmende savsmuld driller: Nyt forsøg på at slukke brand helt

KLARUP:Nordjyllands Beredskab gør i løbet af mandag endnu et forsøg på at få slukket gårdbranden på Stranderholmsvej ved Klarup helt og aldeles.

I løbet af weekenden har beredskabet haft to mand på vagt på brandstedet for at holde øje med en større bunke savsmuld, hvorfra der ind i mellem har ulmet med en del røgudvikling til følge.

- Her i dag vil vi forsøge at så slukket ilden helt. så vi har opgraderet og er lige nu fire mand og en indsatsleder på brandstedet, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

- Det er stadigvæk de store bunker savsmuld, der driller. Det er ikke så meget, det ulmer, men vi prøver i dag endnu engang at få det slukket helt ned. Der kan nemt ligge nogle små lommer af gløder rundt i bunkerne, så indtil vi finder ud af, hvad vi gør ved savsmulden, regner jeg med, at vi skal herud flere gange - også i de kommende dage, siger indsatslederen

Han oplyser, at det kan være svært at komme i dybden med de store bunker savsmuld.

- Savsmulden kan godt ulme længe, og så ligger det, og bliver det varmt nok så antænder det. Nu ligger det frit tilgængeligt og kan få ilt fra lidt frisk vind, så kan der godt opstå små brandlommer igen, forklarer Søren Korsgaard.

Så hver gang ilden blusser op skal den naturligvis slukkes igen, lyder det fra indsatslederen.

Hos Nordjyllands Politi oplyser politikommissær Martin Rolighed, at der - så snart brandtomten er blevet kold - vil blive iværksat en brandteknisk undersøgelse for om muligt at fastslå brandårsagen.

Han kan ikke sætte en tidshorisont på for, hvornår en brandårsag kan fastslås.

- Som jeg har fået det at vide, så var branden meget voldsom, og det kan gøre en brandteknisk undersøgelse vanskelig. Så tiden må vise, om vi finder en brandårsag. Men der er umiddelbart ikke noget mistænkeligt ved branden, understreger Martin Rolighed.