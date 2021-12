Ulv kan være set i Aalborg - ved højlys dag

AALBORG:En mulig ulv blev mandag morgen set i et industriområde i det østlige Aalborg.

Det var chauffør Per Bugge Jensen, som kort efter kl. 09 mandag bemærkede dyret ved Svendborgvej nær en krat i industrikvarteret.

- Den kom ud fra krattet og stod og kiggede sig omkring. Jeg var helt målløs. Så fik jeg taget et mobilfoto af den, men så forsvandt den hurtigt ind i krattet igen, fortæller Per Bugge Jensen.

Selv er han ikke i tvivl om, at det var en ulv, og den så ikke spor bange ud.

- Den så bare lidt forstyrret ud med halen helt nede ved bagbenene, beretter han.

Det krat, dyret løb tilbage til, er indhegnet og rummer både harer og rådyr.

- Så den har noget at spise af, lyder det fra Per Bugge Jensen.

Kent Olsen, der står i spidsen for den statslige overvågning af ulve i Danmark, har set fotoet fra Aalborg og finder det sandsynligt, at det kan være en strejfende ulv.

- Umiddelbart ligner det en ulv på fotoet. Det er nok en ulv, der har fulgt Limfjorden, siger Kent Olsen.

Man skal dog ikke forvente at se den mulige ulv i det østlige Aalborg længe.

- Det er ikke et sted, en ulv slår sig ned. Den søger væk fra mennesker, fortæller lederen af ulveovervågningen.

Ulve vil søge mod store, sammenhængende skovområder, men det er altså ikke usandsynligt, at en enlig ulv på sin tur langs Limfjorden har forvildet sig ind i industriområdet i Aalborg.

- For år tilbage blev der set en ulv midt inde i en mindre by mellem Kolding og Esbjerg, fortæller Kent Olsen.

Han håber, at andre personer måske også kan have nået at se den mulige ulv i Aalborg-området. Hvis man har set den, vil Kent Olsen gerne høre nærmere. Kontaktinformation kan findes på websiden ulveatlas.dk.

Læs mere: