Svaret er klar: Ulven i Lille Vildmose er blevet identificeret

LILLE VILDMOSE: Den ulv, der ved flere lejligheder er blevet set både af mennesker og registreret på vildtkameraer i Lille Vildmose, er nu levet identificeret af forskerne, der står bag det danske Ulveatlas.

Konklusionen fra DNA-analyserne af afføring fra ulven fundet i Tofte Skov 5. august er, at der er tale om en nyindvandret hanulv, der ikke tidligere har været registreret i Danmark - og dyret har fået det poetiske navn GW2368m.

Ulvens genetik tyder ifølge forskerne på, at ulven er et afkom af tyske forældre fra et ulvekobbel med navn Grabow-koblet, der holder til i Mecklenburg-Vorpommern i de store skove mellem Hamburg og Berlin.

Ud fra de oplysningerne har forskerne også kunne konstatere, at den nyindvandrede ulv højst er to år gammel, det forældreparret ynglede første gang i 2019. Om ulven i Lille Vildmose er født i 2019 eller 2020 er der dog ingen, der ved med sikkerhed endnu, men forskerne skriver på Ulveatlas, at ulven i Lille Vildmose i høj grad ligner en ung, et-årig ulv og derfor med stor sandsynlighed er født i august 2020, hvorefter den er vandret til Danmark i løbet af 2021's første måneder.

De første meldinger om den nye ulv kom i 20. april i år, hvor ulven blev set to steder længere vestpå i Himmerland, første gang øst for Rold Skov og anden gang mellem Rebild og Lille Vildmose.

19. maj registrerede man et muligt fund fra en ulv uden for vildthegnet til Tofte Skov og Tofte Mose, der er den sydligste indhegning af de tre, der samlet udgør Lille Vildmose, 30. maj blev ulven filmet af et vildtkamera i Tofte Skov.

Siden da har den nye ulv tilsyneladende holdt sig i det omkring 4000 hektar store indhegnede område Tofte Skov - Tofte Mose, hvor offentligheden ikke har adgang til i modsætning til det såkaldte mellemområde i Lille Vildmose.

Forskerne anslår den danske ulvebestand til p.t. at udgøres af 11 voksne dyr samt et kuld, der er blevet født omkring Hovborg og Klelund Plantage.