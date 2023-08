Umuligt at handle - uden at støtte Egholm-forbindelse

LIMFJORD:Handler jeg i Salling, giver jeg min støtte til et projekt, som jeg og de fleste andre aalborgensere er imod, nemlig Egholm-motorvejen.

Det samme er tilfældet, hvis jeg lægger min handel i andre af Salling Groups forretninger, d.v.s. Netto, Føtex og Bilka.

Har jeg brug for at gå i byggemarked eller havecenter, har jeg stort set ingen muligheder for at undgå at støtte den motorvej, der vil ødelægge store dele af den by, jeg bor i, og de naturområder jeg holder af.

Hvad så med Coop, som lægger vægt på klima, miljø og medlemsdemokrati? Heller ikke her kan jeg vide mig sikker, når jeg lægger mine penge, da både Kvickly Nørresundby og Super Brugsen i Vejgaard, Gistrup og Nibe er medlemmer af Aalborg Alliancen, som den konstruktion så smukt kaldes, der tager forbrugerne som gidsler i kampen for at få en motorvej, der er så lang og dyr som muligt, og som ud ad til er et samarbejde mellem kommunens jobcenter, fagbevægelsen og mere end 400 virksomheder, med det “ædle” formål at få flere jobsøgende i arbejde, men med den betingelse, som er det egentlige formål, at man altså støtter en motorvej over Egholm.

Den omtales konsekvent som Den 3. Limfjordsforbindelse, som om alternativer ikke fandtes.

Den postulerede øgede beskæftigelse er argumentet for at bruge 600 millioner af aalborgensernes penge til dette vejprojekt, som ellers er statens, plus 2,5 millioner, som byrådet ret så mistænkeligt har valgt at donere til Vejdirektoratet.

Det er en virkelig mærkelig konstruktion, som både vores nuværende og forhenværende borgmester her har været så vældigt begejstrede for at promovere. Ud over at det er mærkeligt og vel også ulovligt med en sådan sammenblanding af offentlige, politiske og private interesser, burde det være ganske unødvendigt at give fordele til virksomheder, der støtter et bestemt politisk projekt, da jobcentret jo er forpligtet til at gøre det, de er der for, uafhængigt af virksomheder og jobsøgendes politiske holdning.

Ikke desto mindre bliver jobsøgende påtvunget reklamer for både Aalborg Alliancen og motorvejen, og ansatte i jobcentret tvinges til at arbejde for en sag, som de meget vel kan være imod.

Som sagt er det blevet vanskeligt at være forbruger i Aalborg, hvis man ikke vil støtte den mindst populære fjordforbindelse, da mange dagligvarebutikker har ladet dig spænde for vognen og meldt sig ind i Aalborg Alliancen, men der findes da heldigvis undtagelser, hvis man ser sig for.

Desværre er medlemskabet ikke noget, butikkerne skilter med, hvad de jo som minimum burde være forpligtet til.

Sagen er for flere år siden indbragt for Ankestyrelsen og er endnu ikke færdigbehandlet.

Men som borgere og vælgere er der nok ikke mange, der bryder sig om at få politiske projekter trumfet igennem ved hjælp af den slags studehandler, og vi vil opfordre til, at alle modstandere af Egholm-motorvejen, såvel som de tilhængere, der går ind for hæderlighed, så vidt muligt undgår at handle med medlemmer af Aalborg Alliancen, hvad enten det drejer sig om dagligvareforretninger, håndværksfirmaer eller restauranter, eller at man henvender sig til dem med opfordring til at melde sig ud.

Medlemskabet gælder også Aalborg Zoo, der med deres fokus på beskyttelse af truede dyrearter, i den grad har sat sig imellem to stole.

Se medlemslisten på hjemmesiden aalborgalliancen.dk/medlemmer.



Indlægget er indsendt af medlemmer af Bedsteforældrenes Klimaaktion: Anna Marie Gregersen, Elena Smith, Gianna Chigine, Ingerid Christoffanini, Lene Hornbek Eriksen og Pablo Christoffanini.