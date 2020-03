Under nedlukningen af Danmark kan nordjyske børn og unge få digital lektiehjælp

Normalt tilbyder Ungdommens Røde Kors lektiecafé til børn og unge, der har brug for en ekstra hånd til det, der er lidt svært.

Men nu er det ikke kun lektierne, der kan være svære, men i særdeleshed også den tid vi lever i. For at hjælpe de elever, der stadig har brug for hjælp til lektier, har Ungdommens Røde Kors kickstartet et initiativ, der først skulle være trådt i kraft til efteråret: Digital lektiehjælp.

Digital støtte

Cecilie Uldum er formand i Ungdommens Røde Kors, og hun fortæller, at digital lektiehjælp var en idé, der allerede blev brygget på, inden Mette Frederiksen lukkede skolerne.

- Vi gik ind i året med en tanke om, at vi gerne ville lave online lektiehjælp og en online lektiecafé, fordi vi gerne ville nå mere ud til børn og unge i provinsområderne, fortæller hun.

25-årige Cecilie Uldum står i spidsen for Ungdommens Røde Kors i Aalborg. Foto: Torben Hansen

Og det var først senere i 2020, at det skulle løbe af stablen, men efter Danmarks nedlukning kunne de se, at børn og unge stadig havde brug for lektiehjælp.

Ungdommens Røde Kors fik derfor lov til igen at åbne op for deres lektiehjælp med deres hænder af frivillige, så længe det foregik online.

- Vi mødtes i bestyrelsen og fik lagt nogle rammer for, hvad det her online lektiehjælp skulle indeholde. Og et af dem er så online lektiecafé, hvor alle mødes i et fællesrum, og så kan man få en-til-en lektiehjælp i et andet rum, siger hun og tilføjer.

- Men det er ikke sådan, så vores lektiehjælp skal tage lærernes arbejde, og det er ikke sådan, at eleven skal prioritere online lektiehjælp over et online møde med læreren eksempelvis.

Og hjælpen er ikke kun til dem, der har store problemer med skolen, fortæller Cecilie Uldum. Platformen gør sig også gældende til, at elever med små spørgsmål til en opgave kan logge ind og søge hjælp hos en frivillig.

Og når man bevæger sig ind i en-til-en lektiehjælpen, kan man få hjælpen over videochat, så den frivillige og eleven kan se hinanden.

Sammen hver for sig.

En-til-en gør en forskel

En-til-en lektiehjælp gør en stor forskel for de børn og unge, der modtager støtten. Det oplever Dan Høgh, som er frivillig i lektiecaféen Kvarterets Hus.

- Nogle gange er der behov, som skal forklares, men ofte er det nok bare at være der som støtte, hvor du spørger ind til, hvordan de har lært det henne i skolen, eller spørger ind til, hvordan de forstår opgaven. Meget af hjælpen består i at skabe et trygt rum, hvor børnene kan få succesoplevelse med opgaverne, de sidder med. Der skal ikke så meget til, og det kan gøre en verden til forskel.

Han kunne godt selv have brugt lektiehjælp, da han var barn og sloges med matematik.

- Jeg håber derfor, jeg kan give børnene den ekstra tid, de kan have brug for, hvis der er et fag, de har det svært med, siger han.

Med digital lektiehjælp kan børn og unge stadige modtage den støtte, de tidligere fik i lektiecaféen. Foto: Ungdommens Røde Kors Aalborg

Digital lektiehjælp træder i kraft i dag, og tilslutningen til projektet er allerede stort.

- Vi har i hvert fald snakket med et boligområde, hvor der er 17 familier, der har brug for hjælp, fortæller Cecilie Uldum.

Initiativet kommer til at fortsætte, efter Danmark er åbnet op igen, så der både vil være mulighed for fysisk lektiehjælp og online lektiehjælp. Og flere hænder kan de altid bruge.

Du skal bare være mellem 15-30 år, have færdiggjort din folkeskole og have en ren straffeattest.

- Hvor henne i landet de frivillige kommer fra er ikke vigtigt, fortæller hun.