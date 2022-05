Undgå at blive væk fra vennerne til karneval - nu kan I tracke hinanden

AALBORG:Det kan være ret svært at finde hinanden i en folkemængde af festglade og udklædte karnevalsgæster.

Derfor har du måske stået i problemet ikke at kunne finde dine venner igen efter en lille tissetur. Når du hiver mobilen op ad lommen for at ringe eller skrive, indser du, at der ikke er dækning.

Men nu kommer Aalborg Karneval selv med løsning til det problem, som mange karnevalsgæster år efter år står i. De henviser dig til en app, hvor du kan oprette alle karnevalsgruppens deltagere og se dem på et kort undervejs i optoget.

- Man opretter sig som karnevalsgruppe og får så mulighed for at dele sin lokation med gruppen. Vi har netop valgt den løsning, fordi den skal fungere til trods for udfordringerne med mobilnettet, siger Amanda Aasbo Haungaards, der er kommunikationsassistent hos Aalborg Karneval.

På den måde vil du altid kunne se, hvor dine venner befinder sig henne, selvom der ikke lige er dækning. Du kan finde 3D-kort over paraderuterne, musikprogrammet for Kildeparken og et kort over Camp Karneval.

Derudover er der i appen også en chat-funktion, så du kan chatte med dine venner, selvom der ikke er signal på din telefon.

Appen kan downloades på woov.com/AalborgKarneval.