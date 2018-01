AALBORG: Det skal være slut med at stå i kø med krøllede kontanter, når man er i byen for at hygge sig med vennerne. Det mener folkene bag en ny app, Qskip, som vil gøre det muligt at bestille og betale drinks direkte fra sit bord og få det leveret. Det skriver Aalborg:nu.dk. Den nye app bliver lanceret i Jomfru Ane Gade i starten af februar. Du kan læse hele historien her på Aalborg:nu.dk.