Undrede du dig over politiopbud: Det er bare film

AALBORG: Torsdag eftermiddag kunne man på havnen i Aalborg se flere mennesker løbe rundt med pistoler.

Men selv om det udefra kunne se farligt ud, så var situationen helt under kontrol, beroliger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck.

Der var nemlig blot tale om en filmindspilning på havnen, oplyser politiet, som derfor valgte at spærre området omkring Vesterå af for offentligheden.

- Der var nogen, som rendte rundt med nogle pistoler og sådan noget, så vi var nødt til at spærre af, for at folk ikke skulle tro, at situationen var rigtig, fortæller vagtchefen.