AALBORG:- Undskyld!

Sådan lyder det fra et enigt byråd i Aalborg Kommune til de tidligere elever fra Gravenshoved Kostskole, efter byrådsmedlemmerne mandag på et lukket punkt fik vendt den store undersøgelse af skolen.

- Et enigt byråd synes, vi skal vi skal give Gravenshoved-eleverne en uforbeholden undskyldning for de lidelser, der har overgået dem, lyder det fra børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K), der også siger, at kommunen nu vil se på, om der kan gives en økonomisk erstatning til eleverne.

I en pressemeddelelse udsendt af Aalborg Kommune efter byrådsmødet, stemmer borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i med rådmanden.

- Skridtet lige nu er at sige: Vi har hørt jer, og vi har set jer. Undskyld for de oplevelser, I har haft.

Vil se på erstatning

Undersøgelsen, der har været mere end et år undervejs, konkluderede, at elevernes anklager om fysiske og psykiske overgreb var ”generelt troværdige”. Dog konkluderede advokaten bag også, at kommunen ikke var advaret om overgrebene på sådan en måde og i sådan et omfang, at han kan kritisere, at kommunen ikke greb ind.

På trods af den manglende kritik af kommunens ageren dengang, er Morten Thiessen nu indstillet på at kigge på, om eleverne kan få en erstatning.

- Vi vil finde ud af, hvad vores mulighed er for at give erstatning med en ordentlig hjemmel til de her elever.

Kommunen vil derfor have lavet en ekstern juridisk vurdering af, om man kan give en erstatning til eleverne, uden at de behøver føre retssager først.

- Vi kan godt regne ud, der er nogle af eleverne, der vil have vanskeligt ved at kunne lave et privat søgsmål. Det vil være en urimelig belastning af dem, siger Thiessen.

- Det var dejligt at høre

På en restaurant ikke langt fra byrådssalen i Aalborg sidder den tidligere elev Mie Hertzberg sammen med ni andre tidligere Gravenshoved-børn, da Nordjyske får fat i hende på telefonen.

- Det var dejligt at høre, lyder det fra en glad, grinende og lettet Mie Hertzberg.

Lettelsen er dog ikke lige så uforbeholden som undskyldningen fra Aalborg-politikerne.

- Vi mangler jo noget handling bag. Vi mener jo stadigvæk, at der skal en erstatning til. Og man skal stramme op på nogle ting, så det ikke kan foregå igen.

Gravenshoved Kostskole Gravenshoved Kostskole var en såkaldt observationsskole, der blev oprettet af Aalborg Kommune i 1964. Skolen lå øst for Christiansfeld i Sønderjylland.

Skolen havde plads til 24 elever og tog sig af det, man dengang kaldte adfærdsvanskelige børn, der ikke passede ind i det almindelige skolesystem. Det kunne være børn med indlæringsproblemer eller med sociale problemstillinger.

Fra 1970’erne og frem blev skolen drevet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt.

I forbindelse med besparelser vælger Nordjyllands Amt i 1990, at de ikke længere vil betale for driften af Gravenshoved Kostskole. Kommunen, der ejede bygningerne, forsøgte uden held at søge dispensation til at drive skolen videre.

Både de kommunale politikere og flere forældre var imod beslutningen om at lukke skolen.

Gravenshoved Kostskole lukkede i starten af 1990'erne. VIS MERE

- Nu begynder det politiske og juridiske spil

Hos René Vinding Christensen, der gennem processen har været talsmand for en stor gruppe af de tidligere elever, er der også lettelse at spore over byrådsmødets konklusion. Men nu kigger han frem mod næste skridt, som er diskussionen om en eventuel erstatning.

- Jeg er en lille smule lettet, men jeg er stadig skeptisk. Nu begynder det politiske og juridiske spil at køre, og det er vi unger, der har været dernede, jo lidt skeptiske over for. Vi er blevet skuffede før.

Dog er han glad for børne- og ungerådmandens udmelding om, at man vil undersøge muligheden for at give erstatning uden en retssag.

- Jeg er glad for det. For jeg tror også, at det ville være urimeligt, at mange af os skal igennem de her sager. Vi er glade for, at kommunen rækker den her hånd frem, siger han.

Regningen kan blive dyr

Men hvor meget skal det så koste? Det virker til at være et spørgsmål, som kun er kommet endnu tættere på efter aftenens politiker-undskyldning.

Som tidligere i processen sammenligner eleverne Gravenshoved-sagen med en lignende sag fra drengehjemmet Godhavn, som endte ud i en individuel erstatning på 300.000 til eleverne fra staten, der drev hjemmet.

- En erstatning i størrelsesordenen omkring 300.000 lyder som et kompromis, som vi ville kunne mødes om. Men nu skal vi lige se, om vi kan blive enige om processen.

I så fald bliver regningen dyr for Aalborg kommune. Som Nordjyske tidligere har beskrevet, har flere end 100 tidligere Gravenshoved-elever klaget over overgreb i deres tid på skolen.