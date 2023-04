Ung bilist brager igennem hæk - tæt på at havne inde i stuen

STORVODE:En familie på Magrethevej i Storvorde fik mandag eftermiddag uventet besøg i deres have, da en ung mand pludselig kørte igennem hækken og holdt få meter fra terrassen og familiens stue.

Det fortæller Lau Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Politiet fik opkaldet klokken 16.09 om, at en bil med en 23-årig fører pludselig holdt inde i familiens have.

Huset ligger for enden af en blind vej, men har have ud mod Vandværksvej, der er vejen mod Klarup.

Den 23-årige kørte ad Vandværksvej, men kørte af ukendte årsager igennem hækken til villaen. Bilen var punkteret på begge forhjul og var gået i stå få meter fra terrassen og stuen i huset.

Den 23-årige mand blev testet for både alkohol og narko, men begge tests var negativ.

- Vi har ikke kunne få et klar svar på, om han er faldet i søvn, eller om han har fået et anfald. Han var meget chokeret og rystet over oplevelsen, men selvfølgelig glad for, at bilen ikke nåede at køre ind i selve huset, siger Lau Larsen.

Ingen kom noget til ved uheldet, men autohjælp måtte trække bilen fri af haven.