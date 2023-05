Ung biltyv stjal luksusbil i Nordjylland - politi slog til på tysk rasteplads

HAMBURG:En 18-årig polsk biltyv nåede at køre godt 400 kilometer i den Porsche 911, han havde hugget i Aalborg, før han tirsdag blev anholdt på en rasteplads for lastbiler på motorvejen A7 ved byen Henstedt-Ulzburg godt 30 kilometer nord for Hamburg.

Det er det tyske medie Hamburger Abendblatt, der onsdag aften beretter om den opsigtsvækkende anholdelse på rastepladsen, der var et resultat af en koordineret indsats mellem dansk og tysk politi.

Historien melder intet om, hvordan den unge polak slap afsted med luksusbilen, der ifølge det tyske medie har en værdi på 130.000 euro - eller knap en million danske kroner.

Ifølge tysk politi var det det fælles center for tysk-dansk politi- og toldsamarbejde i Padborg, som fik underretninger om, at det stjålne køretøj var blevet lokaliseret ved lastbilstoppestedet i Henstedt-Ulzburg," oplyser politiet.

Flere tyske patruljevogne kørte derefter ud til rastepladsen, hvor den 18-årige blev anholdt efter anmodning fra de danske myndigheder.

Den unge biltyv blev bragt til byretten i Neumünster og derefter bragt til ungdomsfængslet i Slesvig, oplyser tysk politi til Hamburger Abendblatt.

Rigsadvokaten skal nu undersøge, om kravene for at udlevere den 18-årige til Danmark er opfyldt.

Vagthavende ved Nordjyllands Politi havde onsdag aften ingen oplysninger om det danske politis involvering i opklaringen af biltyveriet.