Ung forsamling festede igen i Svenstrup: Politiet måtte bede dem slukke musikken

SVENSTRUP:Lørdag aften festede cirka 50 personer ved hallen på Bautastenen i Svenstrup, og søndag aften måtte Nordjyllands Politi igen rykke ud til en lignende forsamling samme sted. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- Vi fik en anmeldelse omkring klokken 21 om, at mange unge var samlet ved Bautastenen, og der var godt gang i musikken, siger vagtchefen.

- Klokken 22.30 fandt vi ham, der havde soundboxen. Vi bad ham slukke for musikken og tage soundboxen med hjem, og det gav vist dødsstødet til festen, for vi hørte ikke mere derefter, siger Karsten Højrup Kristensen. Han oplyser, at politiet havde en nogenlunde fornuftig dialog med de unge på stedet.

Vagtchefen fortæller, at det ikke kun er unge fra Svenstrup, der fandt vej til festen.

- Det er formentlig en invitation, der spreder sig via Facebook, siger han.

Da de unge holdt en lignende fest lørdag aften, blev en 17-årig dreng udsat for et røverisk overfald, hvor han fik taget sin tegnebog af 3-4 mænd. Politiet efterlyser vidner til det overfald.