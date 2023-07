Ung kvinde straffet for at stjæle seng og sofa i Ikea

AALBORG:Hvordan kan man stjæle en seng, en sofa og andre varer for i alt 11.000 kroner i Ikea og komme ud af butikken uden at betale for det?

Det fik Retten i Aalborg svar på, da en 22-årig kvinde fra Sæby sad på anklagebænken.

Kvinden var tiltalt for flere ting, men to af forholdene dækkede over butikstyveri fra Ikea i Aalborg.

I februar i år var det lykkedes kvinden at slippe afsted med - udover en seng og en sofa - lamelbund, skruer og rawplugs, dyner, dynebetræk og en stegepande.

- Det er ikke noget, som man lige kommer i inderlommen, så det spurgte jeg selvfølgelig ind til under retssagen, siger Søren Riis Andersen, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Den 22-årige kvinde forklarede, at hun den 11. februar var gået igennem selvbetjeningskassen, hvor hun kun betalte for en lille del af de varer, som hun tog med ud.

Hun regnede med, at hun ikke var blevet opdaget, men da hun dagen efter igen gik i Ikea og gik ud gennem kassen uden at betale for en stor del af varerne, blev hun genkendt af personalet, der tilbageholdt hende og tilkaldte politiet.

I alt havde hun de to dage taget varer for 11.000 kroner, som hun ikke betalte for.

Boede på hoteller uden at betale

Udover at have været i Ikea i Aalborg uden at betale, så var kvinden også tiltalt for i maj 2022 at have overnattet på hoteller i Frederikshavn for 14.300 kroner og efterfølgende være gået fra regningen. Et nummer kvinden gentog i august i Herning, hvor hun overnattede for 6600 kroner uden at betale for det.

- Kvinden indrømmede det hele og forklarede, at hun ikke havde nogle steder at være, og hun derfor indlogerede sig på hotellerne, siger Søren Riis Andersen, der fortæller, at kvinden fik en bøde på 8000 kroner.

- Bøden var reelt noget større, men på grund af at kvinden har en meget lav indkomst, blev bøden nedsat og endte på 8000 kroner, forklarer han.

Udover bøden skal kvinden også betale erstatning til Ikea samt et af de hoteller, som hun havde overnattet på. De andre hoteller havde ikke søgt om erstatning.