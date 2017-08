Ung kvinde stukket med kniv i Jomfru Ane Gade

AALBORG: En 21-årig kvinde blev natten til søndag stukket med kniv i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Nordjyllands Politi fik melding om knivstikkeriet kl. 04.16 natten til søndag, og ifølge politiet havde en ung mand stukket kvinden i ryggen med kniv.

Derefter stak gerningsmanden af, men kort efter anholdt politiet en 20-årig mand i nærheden. Han sigtes for knivstikkeriet og ventes fremstillet i grundlovsforhør søndag.

Politiet sigter ham for farlig vold, ikke drabsforsøg. Politiet kan p.t. ikke sige, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen

Den kniv, der menes at være brugt til angrebet, har politiet fundet.

Ifølge politiet kendte den 20-årige mand i forvejen den 21-årige kvinde.

Hun blev efter overfaldet kørt til Aalborg Universitetshospital, men meldes uden for livsfare.

To knivstikkerier på under et halvt døgn

Knivstikkeriet i Jomfru Ane Gade var det andet i Aalborg på under et halvt døgn.

Lørdag aften ved 18-tiden blev en 27-årig mand dræbt af knivstik, efter flere biler var stødt sammen i et vejkryds i Aalborg-bydelen i Aalborg.

Bilsammenstødet føret til et opgør på åben gade, og den 27-årige døde, efter han var blevet stukket med kniv i forbindelse med opgøret.

Politiet mener ikke, at knivstikkeriet i Jomfru Ane Gade har noget at gøre med knivdrabet ca. 10 timer før.

- Vi er sikre på, at de to sager ikke har noget med hinanden at gøre, siger vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi til Nordjyske Medier.