Ung kvinde torpederet – nu leder politiet efter flugtcyklist

AALBORG:Tandskade, hudafskrabninger i ansigtet og hænderne og et par ødelagte bukser.

Det er, hvad en kvinde har tilbage, efter hun fredag 4. juni klokken 16.15 gik en tur på Korsgade ved nummer 26 i Aalborg.

Her fik hun øjenkontakt med en modkørende cyklist, og derfor troede hun, at den mandlige cyklist ville bremse for hende. Men det modsatte skete.

Manden kørte ind i kvinden, så hun væltede og slog ansigtet mod fortovsfliserne. Og i stedet for at stoppe kørte cyklisten videre.

Derfor vil politiet nu gerne i kontakt med ham.

Flugtcyklisten beskrives som:

• Mand

• Muskuløs af bygning

• Lys i huden og med kort, lyst hår

• Med tatoveringer på armene

• Talte dansk

• Iført en hvid t-shirt og kørte på en hvid cykel med brede dæk

- Vi undersøger, om der er videoovervågning i området, som kan have fanget episoden, men de første tilbagemeldinger har desværre ikke givet resultat. Derfor vil vi også meget gerne høre fra vidner, der har set hændelsen eller mener at vide, hvem flugtcyklisten er, for ham vil vi gerne tale med, forklarer politiassistent Benny Nielsen, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Så du hændelsen eller har anden viden i sagen, kontaktes Nordjyllands Politi på 114.