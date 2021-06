Ung kvinde var i livsfare - nu har vanvidsbilist fået sin dom

AALBORG:I februar blev en dengang 25-årig kvindelig bilist torpederet af en hvid BMW med 113 kilometer i timen i krydset mellem Budumvej og Vilsundvej i Aalborg Øst.

Føreren af BMW'en flygtede fra stedet, men blev kort efter anholdt af politiet.

Kvinden var efter påkørslen i livsfare og blev lagt i koma. Det er senere kommet frem, at hun har fået en varig hjerneskade samt et kompliceret brud i bækkenet.

Den 24-årige mand, som førte den hvide BMW, sad torsdag i Retten i Aalborg. Her blev han idømt en fængselsstraf på to år for under hensynsløs kørsel at have påkørt kvinden samt flygte fra ulykkesstedet.

En reststraf for en tidligere lovovertrædelse blev udløst, som en del af de to års fængsel.

Manden erkendte at have ført bilen, men nægtede, at han havde overskredet hastighedsgrænserne betragteligt.

Den 24-årige mands udlægning af ulykken kunne en it-ingeniør afvise i retten.

- Der var en Saphe i bilen, som overførte data fra kørslen over på dømtes telefon. På baggrund af de data vurderede ingeniøren, at han havde kørt omkring 144 kilometer i timen på Universitetsboulevarden og 137 kilometer i timen på Budumvej, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Desuden slog en bilinspektør fast, at den overvejende grund til ulykken var den dømtes høje hastighed, som han fastlog til 113 kilometer i timen, da sammenstødet indtraf.

Foruden den høje fart var manden også påvirket under kørslen, da han blev testet positiv for den smertestillende medicin tramadol, der af nogen bruges som rusmiddel.

Den nye lov om vanvidskørsel blev ikke brugt, da mandens vanvittige kørsel foregik, inden strafskærpelsen for vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts.

Manden har udbedt sig betænkningstid, i forhold til om han vil anke dommen til landsretten.