Ung mand begik 39 indbrud på under to måneder

AALBORG:En 23-årig mand fra Øster Vrå kan se frem til at skulle et år og tre måneder i fængsel, efter at han og en kammerat tirsdag sad på anklagebænken ved Retten i Aalborg.

Manden var tiltalt for 39 indbrud - hvor af de otte blev karakteriseret som indbrudsforsøg - for mindre hærværk, en fartbøde og at han efterfølgende havde forsøgt at få en kammerat til at påtage sig skylden for fartbøden, kørsel med narko i blodet, besiddelse af en lille smule narko samt besiddelse af en totenschlæger og en springkniv.

Anklageskriftet mod de to var på 13 sider og indeholdt 48 punkter.

De to mænd tilstod det hele.

Kammeraten til den 23-årige - en 21-årig mand fra Frederikshavn - fik tre måneder betinget fængsel for at have deltaget i ni af indbrudstyverierne og for at være i besiddelse af 22 ecstasypiller til eget brug.

Lille udbytte

De 39 indbrud skete i august og september sidste år og er hovedsageligt forgået i sommerhuse, fritidshuse og udhuse i Nibe, Lyngså og Jerup.

Under indbruddene har udbyttet været el-værktøj, motorsave, spiritus, øl og vand og andre let omsættelige varer - ikke dyrere møbler.

Samlet havde udbyttet en værdi mellem 100.000 og 150.000 kroner.

Anklager fra Nordjyllands Politi - Mads Iversen - havde krævet de to unge mænd idømt henholdsvis halvandet år samt tre måneders fængsel. Mens de to forsvarere mente, at mændene skulle idømmes henholdsvis under et års fængsel samt én manedes fængsel.

Selvom straffen var lidt mildere end Mads Iversen havde ønsket, så er han tilfreds.

- Jeg er tilfreds med, at de blev dømt for alle forhold. Når der er så mange sager, kan straffen svinge en lille smule. At det var en ubetinget straf til den 23-årige, er jeg også tilfreds med, siger han.

De to unge mænd modtog straffen.