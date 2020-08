Ung mand dømt for knivstik nytårsmorgen - udvises for altid

AALBORG:En 27-årig mand fra Aalborg er blevet idømt to år og tre måneders fængsel for et knivstikkeri, som foregik 1. januar nytårsmorgen på hjørnet af Boulevarden og Danmarksgade i Aalborg.

Den 27-årige stak en 31-årig mand i brystet, og knivstikket var 10-15 centimeter dybt. Et farligt knivstik, fastslog Retten i Aalborg.

Kniven ramte dog ingen vitale organer, og den 31-årige var ikke i livsfare.

Ved retsmødet i Aalborg blev der afspillet overvågningsvideo, som viste, at de to mænd var kommet i skænderi, hvorefter den 31-årige slog den 27-årige i ansigtet med knytnæve, oplyser anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi.

Videoen viste, at den 27-årige derefter trak en kniv frem og jagtede den 31-årige, som fik et dybt stik.

Efter knivstikkeriet gik den 27-årige "under jorden", og først en måned efter lykkedes det politiet at pågribe ham.

I Retten i Aalborg erkendte den 27-årige, at han havde stukket med kniv. Men han sagde, at det var nødværge, fordi den anden mand forinden havde slået ham i ansigtet.

Retten afviste, at knivstikkeriet var nødværge. Og det var en skærpende omstændighed, at knivstikket var så dybt.

Ud over dommen på to år og tre måneder fængsel fastslog Retten i Aalborg, at den 27-årige - som er fra Somalia - skal udvises af Danmark for altid.

Han ankede straks dommen i håb om at få ændret afgørelsen om udvisning, oplyser anklageren.

Knivofferet, den 31-årige mand, blev også dømt for vold, nemlig knytnæveslaget i ansigtet på den 27-årige. Den 31-årige nægtede at have begået vold og sagde, at han kun havde skubbet den anden mand i ansigtet, men overvågningsvideo viste noget andet.

Den 31-årige blev idømt 40 dages betinget fængsel og overvejer nu, om han skal anke dommen.