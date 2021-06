Ung mand dømt for knivstikkeri i Aalborg

AALBORG:En 20-årig mand blev ved Retten i Aalborg torsdag idømt et år og tre måneders fængsel for knivstikkeri.

I januar overfaldt den dømte en anden mand med en kniv og påførte ham flere knivstik i ryggen, halsen og andre steder på kroppen.

Det fortæller anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

Episoden skete i en lejlighed i Aalborg 30. januar, og manden har siden 31. januar siddet varetægtsfængslet. Det er han forsat.

Desuden blev han dømt for forsøg på at påvirke et vidne med trusler, inden de snakkede med politiet omkring episoden.

Den 20-årige mand fra Aalborg modtog dommen.

Eva Madsen fortæller, at en anden mand også var sigtet for knivstikkeriet, men Retten i Aalborg frifandt ham torsdag.