Ung mand dømt for overgreb på veninde

AALBORG:En 20-årig mand er ved retten i Retten i Aalborg blevet idømt fire måneders fængsel for sexovergreb og blufærdighedskrænkelse mod en ung kvinde, som han kendte i forvejen fra en uddannelsesinstitution.

Den 20-årige nægtede sig skyldig og sagde, at veninden selv havde lagt op til sex, men det afviste kvinden i retten.

Efter overgrebet havde hun blå mærker på kroppen. Det og også vidneforklaringer var medvirkende til, at retten fandt den 20-årige skyldig. Nu overvejer han, om han skal anke dommen til landsretten, oplyser anklager Mathias Andersen fra Nordjyllands Politi.

Skete i kvindens hjem

Sexovergrebet mod den unge kvinde skete i hendes hjem i Aalborg i november 2019. De to havde været i byen og var taget hjem til hende, hvor han skulle overnatte, fordi han havde langt hjem, oplyser anklageren.

Hvad der derefter skete, er den 20-årige mand og kvinden uenige om. Retten fandt det bevist, at manden med trusler og magtanvendelse havde begået et seksuelt overgreb mod kvinden - "voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje" - samt krænket hendes blufærdighed ved at have befølt hende og kysset hende mod hendes vilje.

Bidt i fingeren

Ifølge anklageskriftet havde kvinden forsøgt at skubbe ham væk og også bidt ham i fingeren for at få ham til at stoppe.

Den unge kvindes mor fortalte som vidne i retten, at datteren havde været rystet og dybt ulykkelig, da hun fortalte om, hvad der var sket. Desuden var der konstateret blå mærker på den unge kvinde, oplyser anklageren.