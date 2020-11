Ung mand efterlyst for røveri i månedsvis: I nat meldte han sig selv til politiet

AALBORG:En 19-årig mand, som har været efterlyst af Nordjyllands Politi for et røveri i august, er nu i politiets varetægt.

Sent lørdag aften, kl. 23.41, mødte han op på politigården i Aalborg sammen med en advokat for at melde sig selv til politiet.

Han blev anholdt, sigtet for røveriet og har overnatten på politigården, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Søndag eftermiddag ventes den 19-årige at blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet.

Det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen for røveri.

Ifølge politiet skete røveriet 5. august på gaden ved Spar-købmanden på Nørre Uttrip Torv.

Røveriet skete om eftermiddagen, da den 19-årige mødte sit offer på græsplænen bag købmandsforretningen. De to havde aftalt, at den anden mand skulle købe et fladskærms-tv af de 19-årige. Derfor medbragte den anden mand en del penge.

Mødet udviklede sig dramatisk, da den 19-årige trak en kniv og truede den anden mand til at udlevere sin pung med pengene.

I oktober udsendte politiet et signalement af den 19-årige, som var efterlyst, og nogle uger efter har den unge mand nu meldt sig selv til politiet.