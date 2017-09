Ung mand faldt i døden i Aalborg

AALBORG: En ung mand omkom onsdag eftermiddag, efter at han var faldet ned fra en tagterrasse i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

- Her og nu arbejder vi ud fra, at der er tale om en ulykke. Men efterforskningen foregår stadig, så vi kan være helt sikre på, at der ikke er foregået en forbrydelse, siger Jess Falberg.

Ulykken skete på Vesterbro, tæt på Borgergade.

Foreløbige vidneforklaringer over for politiet tyder på, at den unge mand var alene på tagterrassen, som formentlig ligger i fjerde eller femte sals højde.

- Han blev set på tagterrassen over en lejlighed, og det tyder på, at han var alene. Der blev ydet førstehjælp på stedet, og den unge mand blev kørt på Aalborg Universitetshospital. Her blev han erklæret død klokken 14.15, oplyser vagtchefen.

De pårørende er endnu ikke underrettet, så vagtchefen kommer ikke med yderligere oplysninger om afdøde.

Vesterbro var spærret i cirka halvanden time, mens politi og ambulancefolk arbejdede på stedet.