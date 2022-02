Philip hjalp instinktivt, da fuld mand faldt i havnen natten til lørdag

AALBORG:- Hjææælp, lød det med en panisk stemme nede fra vandet ved havnefronten nær Utzon Centeret.

Philip Holst Park Nielsen var natten til lørdag på vej hjem fra en festlig tur i byen, da han hørte det nødstedte råb om hjælp fra det isnende kolde vand.

Temperaturen var kun lige akkurat krøbet over frysepunktet, så Philip skulle handle hurtigt og instinktivt for at redde personen i vandet.

Philip havde været til fredagscafé på Aalborg Universitet og var derefter taget ind til Jomfru Ane Gade med studiekammeraterne. Da klokken var omkring 02.00, besluttede Philip sig for, at han havde fået nok øl og ville vende snuden hjemad.

Han skulle dog først have lidt at spise, så tømmermændene blev dæmpet lidt dagen derpå. Den beslutning kan muligvis have reddet en ung mands liv.

Philip bor i en af ungdomsboligerne nede ved havnen nær Musikkens Hus, så efter at have fået lidt i maven tog han turen over Toldbod Plads og gik hjem langs Honnørkajen.

Her fik han øje på en ung mand, som gik helt ude ved havnekanten. Philip gik 50-70 meter bag manden, men pludselig var han væk.

- Jeg var selv fuld, så jeg så ikke, at han faldt i havnen, men jeg lagde mærke til, at han ikke længere gik langs kanten. Kort efter kunne jeg høre, at der var én, som panikkede i vandet.

- Jeg løb hen til manden og tog trøjen af for at være klar til at springe i vandet, hvis det blev nødvendigt. Der var heldigvis en stige i nærheden, som jeg fik guidet ham hen til, og derfra kunne jeg trække ham op, lyder det fra Philip Holst Park Nielsen.

Philip var klar til at springe i vandet, men han opdagede en stige i nærheden, som han guidede manden hen til. Privatfoto

Den 20-årige redningsmand var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Han var den eneste, som befandt sig i nærheden af den nødstedte mand.

- Han lå et lille minut i vandet, men han var så påvirket af alkohol, at han ikke kunne orientere sig. Han var i chok, da han kom op og kunne ikke huske, hvordan han var havnet i vandet, fortæller Philip Holst Park Nielsen.

Kort efter manden var reddet op fra vandet, kom et ældre ægtepar gående forbi, som hjalp med at tage sig af den chokerede mand. Ægteparret fulgte herefter manden hjem til sin bopæl.

Der er gået lidt over et døgn, siden Philip reddede den unge mand op fra vandet. Han fortæller, at episoden efterfølgende har fyldt en del.

- Jeg har da tænkt over, om han var druknet, hvis ikke jeg havde befundet mig der på det tidspunkt. Jeg tænkte ikke så meget over det i situationen. Det var først, da jeg kom hjem, at kunne mærke, at det var seriøst.

- Jeg må da ærligt indrømme, at jeg har været lidt chokeret efter det. Specielt med tanke på den forfærdelige ulykke, der skete dernede for et par uger siden, siger Philip Holst Park Nielsen.