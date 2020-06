Ung mand i livsfare efter slagsmål i Aalborg i nat

AALBORG:En 29-årig mand er i livsfare efter et slagsmål i Aalborg i nat. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Slagsmålet fandt sted i krydset Rendsburggade og Nyhavnsgade i det centrale Aalborg, hvor politiet fik en anmeldelse klokken 00.36 via alarmcentralen 1-1-2. Cirka 5 personer skulle være involveret i slagsmålet.

Politiet sendte straks patruljer til gerningsstedet, hvor man antraf to formodede forurettede, der fortalte, at de var blevet overfaldet af nogle ukendte gerningsmænd. En af disse personer er dog senere blevet anholdt, ligesom politiet på nuværende tidspunkt eftersøger den anden mand.

Den 29-årig mand blev fundet i nærheden af gerningsstedet, hvor politiet først troede, at han var så fuld, at han ikke kunne tage vare på sig selv, men da han kom til sygehuset, konstaterede lægerne, at manden var hårdt kvæstet og havde skader, der kunne stamme fra slagsmålet.

Manden blev opereret og er ifølge politiet altså i kritisk tilstand efter operationen.

Dele af området, hvor slagsmålet fandt sted, har været afspærret i løbet af lørdag, mens efterforskninge har fundet sted. Derudover er politiet i gang med at foretage afhøringer til sagen for at klarlægge forløbet.

Efterforskningen har indtil videre vist, at der formentlig er tale om et tilfældigt møde mellem personerne involveret i det efterfølgende slagsmål, og at det er et gammelt nag mellem disse personer, der kan have udløst selve slagsmålet.

Umiddelbart har politiet ingen mistanke om, at nattens slagsmål har forbindelse til den seneste tids sammenstød mellem forskellige grupperinger af unge, der blandt andet har udløst nogle knivstikkerier.

- Men vi tager det meget alvorligt, og vi behandler sagen som en alvorlig voldssag, som derfor efterforskes grundigt for at få belyst hele hændelsesforløbet før, under og efter slagsmålet, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.

Efterforskningen ventes at fortsætte i den kommende tid. Hvis man har set noget i området omkring gerningsstedet i nat før, under eller efter gerningstidspunkt, så kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.