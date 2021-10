Ung mand med knojern, stoffer og en stribe synder

AALBORG:En 27-årig mand fra Aalborg blev mandag idømt et halvt års ubetinget fængsel for en længere stribe forhold, der daterede sig tilbage til begyndelsen af 2019.

Det oplyser anklager Lotte Nielsen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

I alt var der tale om 11 forhold på anklageskriftet, og den unge mand blev dømt for de 10 af dem. Det var et indbrud i en villa i en landsby ved Thisted, han blev frifundet for.

Det forhold, der vejede tungest i regnskabet, var besiddelse af 119,47 gram amfetamin og 375,8 gram hash, som han blev taget med 13. februar 2019 i Aalborg Øst - med henblik på overdragelse, som det hedder; stofferne var altså ikke til eget brug.

Derudover blev han dømt for at have været i besiddelse af et knojern, en mindre mængde stoffer til eget brug (ved en anden lejlighed), kørsel uden kørekort, tre tilfælde af bedrageri, hvor han solgte varer, han ikke sendte til køberen, yderligere et tilfælde af besiddelse af en mindre mængde stoffer samt at have kørt for stærkt. Uden kørekort.

Manden modtog dommen, hvor der i strafudmålingen blev taget hensyn til, at sagerne altså var omkring to et halvt år gamle, siger Lotte Nielsen.