Ung mand voldtog 21-årig kvinde flere gange - nu har han fået sin dom

AALBORG: Mandag fik en 23-årig nordjysk mand tre år og tre måneders ubetinget fængsel for gentagne voldtægter af en 21-årig kvinde, der også er fra Nordjylland.

Udover voldtægterne har manden tvunget kvinde til oralsex og brugt trusler om vold til at tiltvinge sig samleje med hende.

Voldtægterne fandt sted i marts 2019 under private forhold i Aalborg-området.

Manden skal oveni afsoningen betale kvinden 100.000 danske kroner. Han nægter sig fortsat skyldig, men har valgt ikke at anke dommen.

Manden blev også tiltalt for at true vidner - det blev han frikendt for.