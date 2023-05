Ung og kraftfuld coverversion af ikonisk roman

TEATER:

ANMELDELSE:I en forrygende flot opsætning træder Aalborg Teater gaspedalen helt i bund med sin coverversion af Jakob Ejersbos roman om fortabte unge i 90'ernes Aalborg.

Umiddelbart tænker man, at det er dristigt at skabe en musical med afsæt i bogen med dens rå realisme og nøgne sandheder, men hvis man et øjeblik glemmer ordet musical og i stedet tænker teater, musik og sang, går det bedre.

Jennifer Vedsted Chistiansen følger i sin iscenesættelse romanens opdeling i de tre fortællinger Junkiehunde, Broen og Begravelsen. Hver del, med hver sin hovedperson, er på ca tre kvarter med pause imellem, så der er fuld valuta for billetprisen. Uden at de tre timer på noget tidspunkt føles for lange.

Ved det mindste tab af tempo, skrues der omgående op for teatereffekter, som kun et stort teater magter - med snorehejs og nedsænkning til gemakkerne under scenegulvet, store bevægelige sætstykker, drejescene, røg i store mængder, video på storskærme på hver side af scenen. Og mere.

Scenografien (af Petruska Miehe-Renard) er innovativ og flot, musikken (Marie Rørbæk, Johanne Andersen, Frederik Sandfeld Madsen, Maria Juntunen og Niels Søren Hansen) spiller med live på scenen, og Selina Gins nyskrevne numre leveres flot og sikkert.

Det kræver et stort hold, stor energi og stor præcision at gennemføre en produktion med så mange facetter, men det lykkes til fulde.

Det kræver også mod at kaste sig ud i en omkalfatring af et så ikonisk og velkendt værk som Nordkraft, og om stykket forløser Jakob Ejersbos fortællinger kan diskuteres. Valget har været at skabe en ny fortolkning, en opdateret version, hvor vi bevæger os ad de samme stier, men på nye måder.

Et teaterstykke er noget andet og kan - ligesom en filmatisering - noget andet end en bog, og vice versa, og skal hver især bedømmes på egne forudsætninger og præmisser i tid, rum og billeder. Ser man Nordkraft på teateret som en coverversion med en ny og moderne tilgang til originalen, får man (forhåbentlig) øjnene op for romanens tidløse gennemslagskraft.

90’erne føles på mange måder som meget længe siden. Der er løbet en hel del vand i Limfjorden siden da, og det at være ung i nutidens Aalborg/verden byder på mange andre udfordringer med druk, damp og digitalisering.

Nærmest som i en fantasyfortælling tages publikum med på en rejse gennem flere verdener og mange temaer. Det trøstesløse misbrugsmiljø har fået kulør, og kostumeafdelingen har skævet mere til punk end til junk. Der er spræl og fantasi – og hvornår har man sidst set en herre med smileys på brystvorterne, eller en dance macabre med spøgelser iført noget, der måske har hentet sin inspiration fra Aalborg Universitets afdeling for exoskeletter?.

Således trækkes der tråde på kryds og tværs mellem fortid og nutid, mellem det originale værk og teatrets gendigtning, mellem verdener og fortællinger.

Åbningsscenen er præcis som i bogen – første dels hovedperson Maria står på Christiania med 300 gram hash tapet fast på maven. En politihund gør og savler hende lige op i ansigtet. Hun er pusherfrau for Asger, som sidder hjemme i Aalborg og venter på varerne. Han skal sælge til Steso, Taber, Lille-Lars og alle de andre. Maria er presset. Udvejen bliver, at hun flår sit blodige hygiejnebind ud af trusserne og kaster det til hundene.

En krads og ikonisk åbningsscene, lige efter bogen.

Herfra går det stærkt, både på scenen og for publikum, der trækkes afsted i en tempofyldt, overdådig og ung forestilling, der nok kan ruske op i en og anden søvnig teatergænger i plyssæderne, der med afsæt i romanens temaer også får nogle aktuelle temaer med på dagsordenen.

Og ja, det er lige det, teateret trænger til!

Af Karin Trine Pedersen

redaktion@dnmh.dk

Jakob Ejersbo: Nordkraft

Aalborg Teater, Store Scene

Spiller indtil 10. juni

Iscenesættelse og dramatisering: Jennifer Vedsted Christiansen

Komponist, sangtekster og arrangør: Selina Gin

Musik: Marie Rørbæk, keyboard, computer og elguitar, Johanne Andersen, cello, Fredrik Sandfeld Madsen, elguitar, akustisk guitar og bas, Niels Søren Hansen, keyboard, bas

Medvirkende: Karla Rosendahl, Alberte Stein Ankerstjerne, Hamun Magdsohlo, Viktor Pascoe Medom, Line Nørholt, Østen Borre Simonsen, Clara Josephine Manley, Christoffer Hvidberg Rønje, Bolette Nørregaard Bang, Ulrik Windfeldt-Schmidt, Camilla Gjelstrup, Jørgen W. Larsen, Marta Holm