Ung Pirates-back træder i karakter efter skader til profiler

ISHOCKEY:Mens Aalborg Pirates så småt er ved at være fuldt besat på forward-siden, må man fortsat undvære rutinerede kræfter som Victor Panelin-Borg og Charlie Curti på back-siden. Derfor er det heldigt, at en af klubbens egne talenter er ved for alvor at bide sig fast som en fuldgod Metalliga-spiller. Det beviste han i 5-1-sejren over Herlev.

Nikolai Nielsen har været syvende back i denne sæson, men ligeså snart, der har været skader, er han røget ind i et backpar med en af de mere etablerede backer.

De forskellige muligheder har han grebet, og søndag satte han kronen på værket, da han bragede pucken i mål til 1-0 i kvartfinalekampen mod Herlev med en hammer af en afslutning.

- Det var meget fedt at se pucken gå i mål. Det var mit sådan første rigtige mål. Ikke bare i slutspillet men også i denne sæson. Jeg står noteret for et mål i grundspillet, men det var ikke rigtigt mit mål. Det var sådan en puck der blev rettet af to gange af modspillere, men det her var mere rigtigt, siger Nikolai Nielsen.

Den 21-årige pirat er opflasket i AaB's ischockeyafdeling, så det er en lokal spiller, der nu slår sine folder på den nationale scene.

- Det har hele tiden været et mål for mig at komme til at slå igennem hos Pirates. I denne sæson har jeg fået flere og flere minutter, og det gælder jo bare om at tage de chancer, jeg får, siger Nikolai Nielsen.

Med Charlie Curti og Victor Panelin-Borg ude med skader er der brug for Nikolai Nielsen, der i søndagens kamp dannede backpar med Anders Koch. Det kan variere fra kamp til kamp, hvem han bliver sat sammen med, men det er han så småt ved at være vant til.

- Det kan godt være en udfordring, at det ofte er med en ny makker, men omvendt er det gode spillere, lige meget hvem jeg bliver sat sammen med, så det betyder mindre og mindre, siger Nikolai Nielsen, der er klar til at tage den rolle, han får serveret.

- Når vi mangler to backer, giver det naturligvis mig nogle flere arbejdsopgaver og mere ansvar, men det er en udfordring, jeg er klar på. Det er bare en fin udfordring, og nu er det jo slutspil, så det handler bare om at være klar. Du kan ikke bare komme tilbage i morgen og gøre det bedre, hvis det ikke lige gik i dag, så det er også en fin udviklingsmulighed for mig, siger Nikolai Nielsen.

Onsdag venter en ny kamp mod Herlev. Her skal Pirates forsøge at bygge endnu et lag på et efterhånden solidt niveau.

- Det var dejligt for os, at vi også fik scoret et par mål i fem mod fem, da vi var i Herlev. Vores powerplay fungerer stadig fint, men nu har vi også den anden del med, og det er vigtigt, konstaterer Nikolai Nielsen.

Sammen Aalborg Pirates fører han kvartfinaleserien mod Herlev Eagles med 2-0 i kampe. Fire sejre er lig med en plads i semifinalen.