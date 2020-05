Ungdomsskole skal spare: Omorganiserer og nedlægger funktioner

AALBORG:Fremover skal Aalborg Kommunes ungdomsskole, UngAalborg, spare 1 mio. kroner om året.

Derfor inddeles klubberne i fem klynger med hver sin teamleder, der kommer til at stå for kontakten til og koordineringen med skolerne. Dette arbejde varetages i dag af en kontaktperson, men den ordning nedlægges sammen med funktionerne som netværksledere og koordinatorer.

Samtidig kommer de ny teamledere også til at overtage en række administrative opgaver fra klublederne, som dermed får mere tid til at være sammen med de unge, og ifølge skolerådmand Tina French Nielsen (V) giver det god mening.

- Skal der spares, er det en fornuftig måde at forvalte det på, så det ikke er noget, de unge kommer til at mærke, siger hun.

Udover at nedlægge funktionerne som kontaktpersoner og netværksledere, skal der også spares på antallet af mertimer blandt klublederne, og på den er det lykkedes UngAalborg at finde 94.000 kroner mere end det oprindelige sparekrav. Pengene skal bruges til at øge aktivtetsniveauet, og besparelsen - som er en del af det seneste budgetforlig - er allerede blevet behandlet og godkendt af UngAalborgs bestyrelse.