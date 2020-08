Unge bag knivstikkerier i Aalborg: Politiet har stadig ikke fundet gerningsmændene

AALBORG:Sidst i maj var borgere i Aalborg vidne til flere voldelige sammenstød mellem grupperinger af unge mænd på åben gade. I alle tilfælde blev der stukket med kniv.

Inden for blot en uge skete der tre knivstikkerier, og siden har politiet efterforsket massivt i sagerne.

Men det er endnu ikke lykkedes at finde frem til nogen gerningsmænd - og en af sagerne er nu blevet henlagt.

Ikke et bandeopgør

De unge mænd i grupperingerne bevæger sig i de kriminelle miljøer, og de personer, der blev stukket med kniv under sammenstødene, har ikke ønsket at samarbejde med politiet.

Derfor har efterforskningen dels handlet om at finde frem til gerningsmændene, men i høj grad også om at finde frem til årsagen til knivstikkerierne.

Politiet har tidligere udtalt, at der kan være en sammenhæng mellem knivstikkerierne, men det har endnu ikke været muligt at fastslå, hvad sammenhængen konkret er.

- Det kan være et sammensurium af mange ting. Noget af det kan være personlige uoverensstemmelser, og noget kan være et opgør om territorier i de kriminelle miljøer, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Vicepolitiinspektøren afviser dog, at der er tale om et opgør mellem bander.

- Der er ikke tale om bander. Der er tale om en gruppe af mennesker i det kriminelle miljø, der hører sammen, men de er ikke tilknyttet et bandemiljø, understreger Anders Uhrskov.

Efterforskning stoppet

Efterforskningen i en af de tre sager er altså blevet stoppet. Det drejer sig om et knivstikkeri onsdag nat 27. maj på Durupstien i Aalborg Øst, hvor en 21-årige mand blev overfaldet og stukket med kniv.

- Vi har henlagt sagen, fordi vi ikke mener, at yderligere efterforskningsskridt vil føre os nærmere på en gerningsmand. Men hvis der kommer nye oplysninger i sagen, så tager vi den op igen, siger Anders Uhrskov og tilføjer, at der stadig er ting at efterforske i de to andre sager.

Det drejer sig om det første sammenstød mellem grupperne af unge mennesker, der skete tirsdag 26. maj.

Her blev to unge overfaldet ved havnefronten i Aalborg af omkring 10 andre unge mænd for øjnene af flere borgere, der var ude at gå aftentur i det gode vejr.

Få dage senere - lørdag aften - var 10-12 personer involveret i et slagsmål foran Fitness World på Vesterbro i Aalborg, hvor en person blev stukket i ryggen.

De to sager efterforskes stadig, og her har politiet ikke opgivet at finde frem til gerningsmændene:

- Vi har en retning vi kigger i, lyder det fra Anders Uhrskov.