Unge blev passet op uden for tankstation og frarøvet indkøb

AALBORG: To unge mænd på 17 og 19 år blev klokken 03.50 natten til søndag udsat for et røverisk overfald uden for tankstationen Circle K på Mylius Erichsens Vej i Aalborg. Det fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

De to unge havde netop været inde på tankstationen for at købe blandt andet cigaretter, da de lige uden for tankstationens område blev passet op af fire mænd, som havde peberspray med. De unge blev slået og sparket, inden de fire mænd løb med indkøbene.

Ifølge vagtchefen var der tale om fire unge gerningsmænd af udenlandsk herkomst.

– Tre af dem er arabisk udseende, og én er af afrikansk udseende, siger vagtchefen.

Politiet skal nu have undersøgt, om der findes overvågningsbilleder af overfaldet. Det er dog ikke sikkert, da røveriet skete lige uden for tankstationens område.

Ingen af de overfaldne kom alvorligt til skade under overfaldet.