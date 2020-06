Unge mænd røvede cykel: Han skyldte os penge

AALBORG:To mænd på henholdsvis 24 og 21 år er blevet idømt ubetingede straffe på 10 og 9 måneders fængsel. Det oplyser senioranklager Torben Kaufmann, Nordjyllands Politi.

De to havde opsøgt en bekendt, som de mente skyldte dem penge.

For at sikre sig de penge tog de to unge mænd en cykel til en værdi på omkring 40.000 kroner fra den bekendtes bopæl.

Under besøget hos den bekendte havde de ifølge anklageskriftet slået den bekendte i maven, så derfor blev forholdet til et røveri.

I retten afviste den overfaldne mand, at han skyldte de to dømte penge. Og det forhold, at der ifølge ham ikke var nogen gæld, lagde retten grund for dommen, oplyser anklageren.

Ifølge Torben Kaufmann er de to dømte i forvejen kendt af politiet og retssystemet. Den 21-årige for berigelseskriminalitet, mens den 24-årige har en tidligere dom for røveri og i den forbindelse også fik en betinget udvisningsdom.

- Den nye dom udløste derfor en ubetinget udvisning af landet for den 24-årige, der ellers har boet i Danmark, siden han var fire år, forklarer anklageren.

Begge de dømte nægtede hele vejen gennem retssagen, at de havde begået røveri og henviste til, at den forurettede altså skyldte dem penge. De ankede da også begge deres domme til landsretten med krav om frifindelse.