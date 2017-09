Ungebyråd er på plads

NØRRESUNDBY: Onsdag var der indbudt til Ungekongres i Aalborg Kommune. Omkring 400 var derfor samlet i Nørresundby Idrætscenter, hvor et af de vigtigste punkter på dagsordenen var at få afsløret navnene i det nye ungebyråd.

Forud er gået en proces, hvor samtlige mellem 13 og 19 år i Aalborg Kommune har haft mulighed for at stemme på kandidaterne. Og det glæder Nikoline Linnemann Prehn, der i det forgangne år har fungeret som formand for ungebyrådet.

- For et år siden var valget ikke nær så demokratisk, som det er til dette valg, sagde hun blandt andet fra talerstolen i Nørresundby Idrætscenter.

- Sidste år var det kun de unge, som var med på ungekongressen, der havde stemmeret. I år er det ALLE Aalborgs 13-19-årige. Derfor er Aalborgs ungedemokrati blevet styrket væsentligt, fortsatte hun.

31 nyvalgte unge

En anden markant ændring er antallet af medlemmer - ungebyrådet bliver med 31 medlemmer nemlig større end nogensinde før. Dermed matcher ungebyrådet nu størrelsen på det "voksne" byråd.

Tidligere var der 19 pladser at kæmpe om - kun otte af dem var dog besat.

De 31 valgte medlemmer oplistet i alfabetisk rækkefølge:

Amalie Sofia Pajkes-Jensen (Skansevejens Skole), Anna Vinding Thrane (Gistrup Skole), Camilla Zimmer (Gug Skole), Cecilie Johansen (Herningvej Skole), Elton Bytyqi (Sønderbroskolen), Emil Christian Gade (Hals Skole), Emil Raundrup Elhauge (Sønderholm Skole), Emma Edith Holst Christiansen (Tofthøjskolen), Emma Wagner (Gandrup Skole), Frederik Eisenhardt (Vadum Skole), Laura Krarup Strandhave (Stolpedalsskolen), Laura Sigsgaard Clausen (Skansevejens Skole), Luna Berg Havkrog (Sønderbroskolen), Mads Birk Kastrup Petersen (Vesterkærets Skole), Mai Aaby Tvilling Larsen (Vejgaard Østre Skole), Maja Linnemann Nielsen (Vester Hassing Skole), Malou Hierzmann Minck (Sønderholm Skole), Malthe Asbjørn Vesterlund (Sct. Mariæ Skole), Maya Nellemann Hansen (Klarup Skole), Mustafe Omar (Sønderbroskolen), Nicolai Li Krogh (Filstedvejens Skole), Nicolai Tang (Nørresundby Gymnasium & HF), Nikki Yazdizad (Aalborg Studenterkursus), Nikoline Linnemann Prehn (Gl. Hasseris Skole), Nikoline Smita Bech Jensen (Svenstrup Skole), Nilsa Pimenta Hoygaard (Farstrup Skole), Sebastian Bekhøi Roskær (Frejlev Skole), Sebastian Christiansen (Aalborg Katedralskole), Signe Stokholm Abel (Vejgaard Østre Skole), Sophia Vangsgaard (Gistrup Skole) og Trine Horsens (Aalborg Katedralskole).