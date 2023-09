Universitetet efterlod madaffald på havnen: Så kom mågerne og ryddede op

Fredag var 4000 nye universitetsstuderende samlet til morgenmad på Honnørkajen i Aalborg.

Her kunne de få sig et rundstykke og hilse på deres nye klassekammerater.

Og der var tilsyneladende rundstykker nok. Henover weekenden var der i hvert fald andre, der også fik glæde af universitetets efterladenskaber.

Fredag fra klokken 7 til 12 var der omkring 4000 nye studerende samlet på Honnørkajen. Foto: Henrik Bo

Mandag morgen var mågerne stadig i fuld gang med at rasere skraldeposerne, som var blevet efterladt ved siden af en række fyldte containere.

Aalborg Forsyning oplyser i et skriftligt svar, at det er arrangørerne, som har ansvaret for at der er containere nok.

Da det ikke var tilfældet rykkede de mandag formiddag ud og fjernede affaldet.

- Vi kunne ved selvsyn i dag se, at der var placeret adskillige plastsække med affald i området. Disse plastsække samt containere har vi været inde og tømme og fjerne fra området, skriver Aalborg Forsyning til Nordjyske.

Universitetets vil ikke stille op

Nordjyske har i to dage forsøgt at få et interview med Aalborg Universitet for at får en forklaring på, hvorfor de har ladet deres madaffald ligge på havnen henover weekenden.

Det har dog på trods af adskillige henvendelser ikke været muligt for universitetet at finde en ansvarlig, der havde tid til at stille op.

I et skriftligt svar skriver Mogens Juul Møller, campusdirektør ved Aalborg Universitet, dog, at man er ked af episoden.

- Vi beklager affaldet på havnen efter universitetets studiestartsarrangement, der desværre har ligget hele weekenden og først er afhentet af Aalborg Forsyning mandag. Vi havde fået bestilt for få containere i forhold til mængden af affald. Det er vi meget kede af, og næste år vil vi være mere opmærksomme på at få håndteret affaldssituationen bedre, så det ikke gentager sig, skriver han.