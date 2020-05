Uoverensstemmelser endte med vold: Dømt for at slå med jernrør

AALBORG:En 26-årig polsk statsborger blev onsdag idømt halvandet års fængsel for grov vold mod to mænd, der fandt sted natten mellem 7 og 8. februar på en adresse i Gug. Det oplyser anklager Kristina Frandsen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den nu dømte polak boede i et hus på Egebakken i Gug sammen med andre polske statsborgere, der alle arbejder her i Danmark. Om aftenen havde beboerne drukket en del, og en uoverensstemmelse mellem mændene udviklede sig voldeligt.

Den 26-årige overfaldt en mand i 40'erne med et jernrør, og offeret blev temmeligt svært kvæstet. Han fik kraniebrud og et brug på kæben efter mødet med den yngre mand. Den anden mand, også i 40'erne, forsøgte at gribe ind og få den 26-årige væk fra offeret, men endte med selv at blive offer, da den 26-årige slog ud efter ham og ramte ham med jernrøret.

Den 26-årige havde fået en del at drikke, inden overfaldet fandt sted, men han kunne godt huske, at han havde slået de to mænd, fortæller Kristina Frandsen.

Udover de halvandet års fængsel bliver den 26-årige også udvist af Danmark efter endt afsoning. Han har så indrejseforbud i 12 år. Han valgte at modtage dommen, oplyser Kristina Frandsen.