Ups! Her gik det skævt for bussen

KLARUP:En bybus - rute 2 - kom på afveje på Klarupvej ved Klarup lørdag aften omkring kl. 19.45

Pludselig endte bybussens bagende i grøften, og den store bus sad uhjælpeligt fast på tværs af Klarupvej, som dermed var spærret.

Ingen personer kom noget til.

Busselskabet har oplyst til Nordjyllands Politi, at det angiveligt var under en forsøg på at vende bussen, at den endte med bagenden nede i grøften. Det tog lidt tid at få bussen op igen.

Klik på fotoet og se mere: