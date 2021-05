Uro i Gaden da festen sluttede fredag aften

AALBORG:Tre personer blev fredag aften anholdt, da festen var slut i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Her var der mange mennesker i Gaden og en del uro, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

- Der var mange, der kom ud i Gaden, og der var lidt ballade og uro. Der blev også kastet en enkelt øldåse, da politiet stod der - dog uden, at nogen blev ramt, fortæller Jess Falberg.

De sidste drinks på diskotekerne skal være udskænket inden klokken 22 og gæster ude klokken 23. Ved lukketid var der mange forsamlet i Gaden, og politiet anholdt altså tre personer, der sigtes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- De to var for voldelig optræden, og så tog vi den tredje med ind på politigården, fordi han var så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv, fortæller Jess Falberg.

Natten til lørdag blev endnu en mand anholdt i Aalborg. Han er sigtet for vold ved at have nikket en skalle til en tilfældig mand. Det skete på Boulevarden, og ofret var en 21-årig mand fra Aalborg. Han fik næseblod men kom ikke noget alvorligt til ifølge vagtchefen.

Gerningsmanden blev hurtigt anholdt og var så beruset, at han tidligt lørdag endnu ikke var blevet afhørt, så vagtchefen kunne ikke sige noget om motivet for overfaldet.