Uro i stor nordjysk virksomhed: Topfolk stopper øjeblikkeligt

AALBORG:Dagen efter nyheden om massefyringer i den børsnoterede nordjyske satellitvirksomhed Gomspace har den 15-årig gamle virksomhed detoneret endnu en bombe.

I en pressemeddelelse meddeler Gomspace onsdag, at bestyrelsesformand Jens Maaløe trækker sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning på grund af helbredsproblemer.

Samtidig stopper administrerende direktør Niels Buus efter ni år på den post.

Om Gomspace Gomspace er stiftet i 2007 af tre studerende fra Aalborg Universitet. Virksomheden har specialiseret sig i udvikling og produktion af nanosatellitter. Hovedparten af aktiviteten i Gomspace-koncernen foregår hos satellitproducenten Gomspace A/S, der ligger i Aalborg. Moderselskabet i koncernen, Gomspace Group AB, blev børsnoteret på fondsbørsen i Stockholm i 2016. I forbindelse med børsnoteringen solgte selskabet nye aktier for 75 millioner kroner. Det svenske selskab ejer Gomspace A/S, der ligger i Aalborg. VIS MERE

Næstformand rykker frem

Bestyrelsens nuværende næstformand, Jukka Pertola, overtager indtil videre formandsposten efter Jens Maaløe, mens økonomidirektør Troels Dalsgaard midlertidigt overtager posten som administrerende direktør, indtil en permanent afløser for Niels Buus er udpeget.

Den proces er gået i gang, og bestyrelsen forventer at kunne offentliggøre en ny administrerende direktør inden udgangen af marts.

Gomspace oplyser, at Niels Buus har indvilget i at være tilknyttet Gomspace som rådgiver i en periode på seks måneder for at sikre en glidende overgang.

- Vi respekterer og forstår fuldt ud Jens' beslutning og ønsker ham alt det bedste. Jens har bidraget meget til Gomspaces resultater, siger den nyudnævnte bestyrelsesformand Jukka Pertola, som også takker Niels Buus for "hans dedikerede bidrag til Gomspace gennem mange år".

- Niels har været med til at opbygge Gomspace til sin nuværende position, understreger han.

Faklen skal videre

Selv siger Niels Buus, at tiden er inde til at give faklen videre til en ny administrerende direktør efter 15 begivenhedsrige år i den nordjyske virksomhed, som er blandt verdens førende udvikler og producent af små satellitter.

- Jeg er enormt stolt over at have været en del af rejsen i Gomspace, og jeg vil gerne takke bestyrelsen, ledelsesteamet, alle medarbejdere og ikke mindst stifterne for deres støtte gennem årene, lyder det fra den nu forhenværende topchef.