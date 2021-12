36-årig hærgede ved John F. Kennedys Plads - nu er der julero

AALBORG:Man kan vist godt tillade sig at kalde ham en urostifter. Og også tyv for han har erkendt nogle af butikstyverierne, som han er sigtet for.

Sådan siger Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi, efter at han mandag var anklager ved et grundlovsforhør over en 36-årig mand, der oprindeligt er bosat i Brønderslev, men som hænger ud med en gruppe i og omkring John F. Kennedys Plads i Aalborg.

Ved grundlovsforhøret blev den 36-årige varetægtsfængslet i fire uger frem til 3. januar, oplyser anklageren. Manden har optrådt jævnligt på døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

I alt var den 36-årige således sigtet for 33 forhold - heraf 22 butikstyverier, et hærværk, trusler mod betjente og personale i butikker i området omkring pladsen og en række overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 36-årige havde umiddelbart en forkærlighed for at begå sine butikstyverier i 7 Eleven lige overfor John F. Kennedys Plads. Her er de fleste af de 22 butikstyverier begået indenfor det seneste par måneder.

Her har manden hentet masser af øl - Tuborg var tilsyneladende yndlingsmærket - ned fra hylderne og er bare gået uden at betale.

Desuden har han oftest været beruset og højtråbende og i det hele taget været til gene og skabt utryghed for de forretningsdrivende og folk i området, lyder det fra anklageren.

- Her senest var han dog rykket over til Meny i Kennedy Arkaden, hvorfra han søndag stjal whisky og gin. Men nu var tålmodigheden fra folk i området og fra politiets side også opbrugt, og derfor blev han anholdt. Med varetægtsfængslingen håber vi, at der er skabt lidt jule-og nytårsfred - i hvert fald for ham i området, siger Thomas Klingenberg.

Butikstyverierne omfattede også tre buketter blomster, som han ville forære "sin dame", der lå på sygehuset. som han forklarede i grundlovsforhøret. Så lå han der udenfor 7 Eleven med buketterne, da politiet kom og anholdt ham, forklarer anklageren.

Ifølge sigtelserne mod ham har han også truet både betjente og personale i ikke mindst 7 Eleven, hvor han - igen ifølge sigtelserne - også har begået en omgang hærværk ved at knuse en rude.

Manden er i forvejen prøveløsladt i maj fra en dom for lignende kriminalitet med en reststraf på 75 dage tilbage.

- For det meste har manden været beruset og aggressiv i sin adfærd, når folk har konfronteret ham. Alt sammen medvirkende til at han altså blev varetægtsfængslet i frem til 3. januar, forklarer Thomas Klingenberg.

Manden kærede ikke fængslingen.