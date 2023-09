Ursula von der Leyen på besøg i Aalborg

Opdateret med oplysningen om, hvorfor kommissionsformanden var i Aalborg.

EUs kommissionsformand, Ursula von der Leyen, dukkede pludseligt op foran Musikkens Hus onsdag aften.

Det skete, efter Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann netop havde afholdt et talk show, som kommissionsformanden dog ikke var en del af.

Det er tidligere meldt ud, at Ursula von der Leyen skal til København torsdag, hvor hun skal tale om grøn omstilling og navngive et skib, der drives af grøn ethanol.

Socialdemokratiets pressetjeneste fortæller, at Ursula von der Leyen har prioriteret at tage til Aalborg onsdag for at kunne mødes med statsministeren.

Mødet har været planlagt, men ikke kendt af offentligheden.

