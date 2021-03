Utålmodig frontfigur i Nibe: - Vi kan sagtens drive sikker festival

NIBE:Det er stadig uklart, om nordjyderne i den kommende tid får lov til at slå sig løs ved store udendørs kulturbegivenheder som Aalborg Karneval, Nibe Festival, Thy Rock, Løkken Koncert og Skagen Festival.

For blot at nævne nogle.

Det ændrer mandagens midnatsaftale på Christiansborg om en yderligere genåbning af Danmark ikke umiddelbart på.

Peter Møller Madsen er Festivalleder for NibefestivalFoto: Bente Poder

- Vi er stadig skudt til hjørne, og det ser ud til, at vi skal et stykke ind i april, før vi får noget mere konkret på bordet i forhold til, om vi kan afvikle eller ej. Men vi bevarer optimismen, siger Nibe Festivals mangeårige frontfigur Peter Møller Madsen.

Regeringen og aftalepartierne er enige om at nedsætte en såkaldt hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, som midt i april skal komme med forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Regeringen indkalder derefter til forhandlinger med aftalepartierne om ekspertgruppens anbefalinger, så de indtænkes i den gradvise genåbning.

Her ventes det, at indførelsen af et coronapas og det fortsatte vaccinationsprogram kommer til at gøre en forskel.

- Der er ingen tvivl om, at vi magter - og har både kapacitet og erfaring til - at afvikle en festival på coronaforsvarlig vis. Selvfølgelig kan der komme nogle restriktioner, som er så svære at imødekomme, at det ikke lader sig gøre. Men vi kan sagtens drive sikker festival med en række restriktioner, uden at det går ud over formatet. Her vil et coronapas, testkapacitet og teststyrke spille afgørende ind, siger Peter Møller Madsen, som stadig krydser fingre for, at Skalskoven som planlagt kommer til at genlyde af fest og musik fra 30. juni til 3. juli.

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at når alle danskere over 50 er blevet færdigvaccineret - og ifølge den nuværende plan er det sidst i maj - så kan landet genåbnes.

- Vi ved ikke, hvor stor boblen bliver. Men risikoen bliver mindre og mindre for hver evige, eneste procent, der bliver vaccineret frem mod, at vi skal afvikle, pointerer Peter Møller Madsen.

I Thisted, hvor Thy Rock har skabt fest på Dyrskuepladsen i centrum af den gamle købstad hvert år siden 2000, tror festivalformand Hans Peter Jarl Madsen fortsat på at gennemføre årets musikfest efter planen i weekenden 25.-26. juni.

