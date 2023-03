Utæt svømmehal - årsagen er overraskende

AALBORG:Det var et temmelig sørgeligt syn, der for nylig mødte brugerne af svømmehallen i Samsøgade i Aalborg.

Taget over over hallen er nemlig så utæt, at det har regnet ind, og derfor har Aalborg Kommune også brugt tid på at finde ud af årsagen og udbedre skaden.

Og ifølge René Larsen, der er bygherrerådgiver, er det dog sket nu.

- Jeg kan oplyse, at jeg blev gjort bekendt med, at der kom vand ind i bygningen, og så tog jeg fat i et tagfirma, der besigtigede skaden, fortæller han i et skriftligt svar til Nordjyske

Ifølge René Larsen var konklusionen desværre, at der har været nogen oppe på taget, som har sparket en taghætte af og fyldt noget ned i nedløbsrøret.

- Det har gjort, at vandet ikke kunne løbe væk fra taget, og dermed er det kommet ind i bygningen, forklarer han.

Stedet hvor vandet umiddelbart blevet repareret. Men på sigt venter der nok en større regning i forhold til renovering af Østre Allé Svømmehal. Foto: Kim Dahl Hansen

Skaden skulle dog være udbedret nu, men ifølge Peter Bredkjær Mikkelsen, der er teamleder i AaK Bygninger, er svømmehallen - eller svømmesalen som den retteligt kaldes - så gammel, at der er behov for en mere langsigtet løsning.

- Vi har tidligere lavet undersøgelser af tagkonstruktionen, da det er en af de opgaver, som vi prioriterer til det kommende budget, forklarer han.

Svømmesalen er bygget i 1968, og det ses efterhånden tydeligt flere steder. Foto: Kim Dahl Hansen

Svømmesalen bruges blandet andet af skoleelever til svømmeundervisning, og da den har fladt tag og stammer fra 1968, er den i sagens natur ikke i den bedste stand.

- Så det er klart, at der er et større tagrenoverings-projekt på vej. Men det er jo klart at den slags også lige skal koordineres med skolerne og brugerne af bygningen, tilføjer Peter Bredkjær Mikkelsen.