Utrolige Stine Rex slår vilde rekorder: - Jeg mødte flere mure undervejs

AALBORG:Ultraløberen Stine Rex har igen gjort noget utroligt. Denne gang har hun på 24 timer slået rekorden for flest kilometer løbet af en dansk kvinde på løbebånd. Hele 222,6 kilometer blev tilbagelagt.

I Aalborg Zoo begyndte hun rekordforsøget torsdag klokken 12, og 24 timer senere – fredag klokken 12 – var det store mål nået med endnu en danmarksrekord.

- Jeg har det superfint. Det har virkelig, virkelig været fedt. Det er noget, jeg aldrig nogensinde glemmer og vil huske med et kæmpe smil på læben, fordi det har været så fedt, fortæller 41-årige Stine Rex.

De gamle rekorder lød på 185 kilometer for kvinder og 207 kilometer for mænd. Samtidig med Stine Rex løb Peter Torjussen også. Han tilbagelagde 224,3 kilometer og endte derfor med en ny samlet danmarksrekord.

Normalt løber den løbeivrige kvinde helst på asfalt, men denne gang var det altså på løbebånd, og det gjorde ruten meget anderledes.

- Ruten har været flad og ligeud, siger Stine Rex med et smil og fortsætter:

- Det har virkelig været psykisk hårdt, fordi der ikke har været nogen ændringer eller forskelle i temperaturen. Men det har også været fedt, fordi der har været så mange mennesker rundt omkring mig hele tiden. De har heppet en masse, så det har været ligesom en fest, hvor jeg så bare skulle løbe imens.

Det var ikke kun den danske rekord, Stine Rex slog. Da hun kom længere end 217 kilometer, blev hun samtidig den kvinde i verden, der har løbet næstlængst på 24 timer.

Fokus på organdonation

Selvom Stine Rex elsker at løbe, var det ikke for fornøjelsens skyld, at hun tilbagelagde 222,6 kilometer på et døgn.

Hun havde hele vejen fokus på organdonation – men ikke ud fra, at man skal melde sig som organdonor, men at man skal tage stilling.

- Det var simpelthen, fordi jeg gerne ville være med til at sætte fokus på, at man skal tage stilling til organdonation. Ikke for at sige, at man skal være organdonor, men bare tage stilling. Mit bidrag til det er, at jeg kan løbe her på løbebånd for at sætte fokus på organdonation, siger Stine Rex.

Undervejs blev der samlet ind, og her blev det til imponerende 31.600 kroner.

Underholdning blev nøglen

Stine Rex er i det, man godt kan tillade sig at kalde for rigtig god form. Men selvom kroppen kunne klare de 222,6 kilometer, måtte hun undervejs skifte løbesko tre gange.

Skoene var ikke det eneste, der skulle til undervejs. Hun blev nemlig underholdt af musik og gæster, og så var én særlig person hovedingrediensen til, at Stine Rex kom igennem natten.

- Jeg har muligvis verdens bedste underholdning i min mand, som har danset til Nik & Jays "Lækker" og sådan noget. Han har støttet mig 100 procent, mine børn har været her og så har folk fortalt deres historier om organdonation. Så det har lidt været som en fest, hvor jeg har kunnet se noget nyt.

Selvom underholdningen gav Stine Rex stor motivation til at løbe, blev hun alligevel bange for, at det hele ville slutte torsdag aften.

- Er du sindssyg, hvor har jeg mødt mure. I aftes fik jeg virkelig ondt i maven, så der tænkte jeg, at det ikke ville komme til at gå. Og her til sidst gider jeg bare ikke løbe mere.

Fremtiden

Med 24 timer på løbebånd overstået har Stine Rex krydset mange ting af på sin to do-liste over ting, hun gerne vil som løber.

Og når hun tænker over, hvad det næste vilde projekt skal være, kan man godt glæde sig.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg har lavet det vildeste endnu. Men det her er i top 3, forklarer hun og fortæller derefter, hvad der har været de hårdeste oplevelser.

- 48-timersløbet i Florida var rimelig hårdt, for det svarer til, at jeg kun var halvvejs nu efter 24 timer. Ellers har jeg løbet et løb i Grækenland, hvor jeg skulle løbe 500 meter ud, vende rundt om en kegle og så 500 meter tilbage. Det var godt nok kedeligt.

Efte rde 222,6 kilometer på løbebånd i Aalborg Zoo blev Stine Rex velfortjent hædret med blomster, klapsalver og champagne.