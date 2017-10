Utrygge cyklister og buspassagerer

NORDJYLLAND: Det sker alt for ofte, at cyklister og buspassagerer kommer i karambolage med hinanden, når bussens stoppested ligger ved en cykelsti. Det skaber utryghed hos begge parter, for ingen af de såkaldt bløde trafikanter har lyst til at bide i asfalten.

Det viser en ny undersøgelse, som Cyklistforbundet i Aalborg, Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab (NT) har gennemført, fortæller NT i en pressemeddelelse.

- Resultaterne viser at der er utryghed i mødet mellem cyklister og buspassagerer. 81 procent af cyklisterne føler sig utrygge når de cykler forbi et busstoppested, og 40 procent af buspassagererne føler sig utrygge, når de skal stige af en bus og direkte ud på en cykelsti, fortæller projektleder Mette Olesen, NT

Skidt kendskab til færdselsregler

Undersøgelsen er en del af et større projekt, som også Nordjyllands Politi er involveret i, og som støttes af Trygfonden. Projektet blev til, efter at flere bybuschauffører i Aalborg gjorde opmærksomme på problemet. Chaufførerne er ofte vidne til potentielt farlige situationer og uheld, når bussen holder ind ved et busstoppested i forbindelse med en cykelsti, og der kommer cyklister kørende samtidig med, at der er folk, der står af bussen, og går direkte ud på cykelstien. Disse situationer opstår typisk, fordi det langt fra er alle, der kender færdselsreglerne og ved, hvem der skal holde tilbage for hvem.

- 80 procent af cyklisterne svarer rigtigt, når de bliver spurgt om færdselsreglerne, mens 70 procent af buspassagererne svarer forkert. Vi kan derfor konkludere at der er behov for at der bliver sat fokus på færdselsreglerne på området. Særligt i forhold til buspassagererne, siger Mette Olesen

Undersøgelserne bekræfter også buschaufførernes oplevelse af, at der sker for mange uheld ved de stoppesteder, der ligger ved cykelstier.

- 66 personer fortæller, at de har været involveret i eller vidne til uheld. Flere cyklister nævner, at buspassagererne ikke har øje for cyklister, når de stiger ud af bussen, og flere nævner, at det har resulteret i sammenstød og ture på skadestuen, fortæller Mette Olesen

Ny kampagne

Ifølge reglerne, skal cyklisterne holde tilbage, når buspassagerer stiger direkte ud på en cykelsti, mens det er buspassagererne, der skal holde tilbage, når de stiger ud på en perron eller ved et helleanlæg. Det vil sige, at buspassagererne skal blive på perronen, inden de går over cykelstien, hvis der kommer cykler.

En ny kampagne, der kommer til at løbe af stablen i foråret 2018, skal forbedre kendskabet til reglerne, så færre bliver involveret i uheld og så flere føler sig trygge, når de skal af en bus eller forbi et busstoppested på cykel. Udover informationsmaterialer på og i busserne i Aalborg og på uddannelsesinstitutioner, bliver der også lavet et forsøg med at markere udvalgte stoppesteder og cykelstier med en anden belægning, som gør opmærksom på, at man skal være ekstra opmærksom.

Når kampagnen er gennemført, laves der en ny undersøgelse, som skal vise om kampagnen og de nye tiltag har hjulpet på problemet, og om forsøgene har været så gode, at de skal gøres til permanente tiltag.